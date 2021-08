La modella, seguita da quasi 350mila follower su Instagram, ha voluto condividere uno dei tanti post di odio che le vengono indirizzati ogni giorno.

La fidanzata di Damiano David, è una modella molto conosciuta.

La sua popolarità è schizzata alle stelle per la love story con il frontman dei Maneskin che l’ha esposta maggiormente a livello mediatico.

Come tutti i personaggi famosi, ogni giorno riceve migliaia di messaggi di odio da parte di tutti gli haters che si nascondono dietro uno schermo.

Nonostante abbia davvero tanti ammiratori e fan, c’è sempre qualcuno che non l’apprezza, infatti proprio di recente, la modella ha confidato ai suoi follower di essere vittima di messaggi orribili, con minacce e insulti pieni di odio.

Giorgia ha mostrato il contenuto di uno dei messaggi ricevuti:

Parole che fanno rabbrividire, che mai nessuno dovrebbe dire o scrivere attraverso i social.

Non hanno alcuna giustificazione, ma la Soleri ha spiegato di ricevere ogni giorno messaggi di questo tenore.

Però ha anche precisato che per fortuna c’è anche tanta gente che le dimostra affetto, infatti, in queste ultime ore sono state tantissime le persone che hanno reagito inondandola di parole di solidarietà e vicinanza.

Per questo la modella ha voluto ringraziare tutti su Twitter, scrivendo:

“Avete davvero creato un hashtag per me? Per farmi arrivare tutto questo amore? Io sono senza parole… non so davvero che dire per ringraziarvi profondamente del tempo che avete speso per mandarmi una parola d’affetto, una carezza, anche solo un cuoricino…non so se me lo merito ma mi avete riempito il cuore”.