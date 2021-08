L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, non è solo bella ed intelligente ma anche coraggiosa, infatti, grazie al suo rapido intervento ha salvato tutti da un serio pericolo.

È stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi.

Proprio nei giorni scorsi ha dimostrato di essere davvero una naufraga perfetta, infatti, durante la sua rilassante vacanza in Sardegna non ha esitato a tuffarsi in acqua per risolvere un problema davvero molto serio: scopriamo cosa è successo.

Elisa Isoardi, la naufraga perfetta

Negli ultimi mesi, l’abbiamo conosciuta meglio grazie alla sua partecipazione a L’Isola dei famosi.

Oltre ad essere bellissima, intelligente e intraprendente, è anche molto coraggiosa, una naufraga a 360 grandi.

La bella presentatrice è sempre molto attiva sui social e i suoi follower di Instagram non si perdono nemmeno un attimo della sua vita.

Ogni volta pubblica delle foto strepitose dove sfoggia la sua incredibile bellezza.

Addirittura, il The Sun, giornale inglese, l’ha elogiata in diverse occasioni per la sua sensualità e femminilità.

Elisa Isoardi, l’incidente in barca

La Isoardi ha trascorso qualche giorno nella splendida Sardegna con una sua cara amica.

Sono stati giorni di estremo relax e spensieratezza, tra buon cibo e belle giornate, le due si trovano benissimo.

Purtroppo, gli imprevisti accadono ed Elisa lo sa bene.

Infatti, durante un’escursione in barca, stava accadendo un serio incidente che poteva creare vari disagi.

Una volta giunti a Golfo Aranci il parabordo si è staccato dall’imbarcazione ed ha preso il largo.

Se Elisa non si fosse tuffata per recuperare il prezioso oggetto, sarebbe andato perduto.

Per fortuna il suo rapido intervento ha permesso di continuare la giornata di mare senza altri intoppi.

Anche questa volta l’ex naufraga ha dimostrato di aver un gran coraggio e di essere una super donna sempre pronta ad affrontare dure sfide come queste.