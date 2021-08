Paura per Chiara Nasti: “Sono stata male, mi sono fatta aiutare” il...

La nota influencer, lo scorso mese, aveva rivelato di prendersi una pausa da Instagram, facendo preoccupare tantissimi fan. Ora è tornata e ha raccontato i motivi di questa scelta: scopriamo cosa ha rivelato.

In una serie di Stories pubblicate in queste ore, ha raccontato di avere vissuto un periodo veramente molto difficile.

Chiara Nasti, è tornata sui social

Poco fa, la famosa influencer, ha voluto spiegare il motivo della sua lunga assenza sui social.

La Nasti ha raccontato di avere avuto attacchi di ansia e panico.

Anche Chiara Ferragni, nei giorni scorsi ha spiegato di andare da uno psicologo una volta a settimana per lo stesso motivo.

Ma la ventitreenne ha preferito rivolgersi a un mental coach.

Per lei sono stati giorni giorni davvero terribili, Chiara Nasti, in una serie di Instagram Stories, ha spiegato che a causa del forte stress, faceva fatica a stare in mezzo alla gente.

Lei è una ragazza solare e sempre piena di energie e vederla così spenta, per i fan è davvero un brutto colpo: scopriamo di più sul suo tragico momento.

Chiara Nasti, il drammatico racconto

La sorella di Angela Nasti ha rivelato:

“Tutto è iniziato con attacchi d’ansia. Non riuscivo a stare in mezzo a tantissime persone. Ho avuto attacchi di panico, sono stata molto giù”.

Ha aggiunto:

“Mi sono fatta aiutare però non da uno psicologo. Ho fatto tanta meditazione e devo dire che questa cosa mi ha aiutato parecchio perché capire che una persona ha bisogno di aiuto è già un passo importante.”

Chiara ora sembra che si sia ripresa e i suoi follower sono contenti di rivederla più tranquilla e serena, proprio come i vecchi tempi.

