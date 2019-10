Paura di volare, si può superare? Consigli per viaggiare senza timori

Come superare la paura di volare? Una professionista lo svela grazie ad alcuni consigli per affrontare il volo al meglio

Sempre più persone hanno paura di volare, oscillando dal rifiuto categorico, non mi piace viaggiare in aereo, al rifiuto di salire in aereo.

Perchè si ha paura di volare ?

La paura di volare, si diffonde tra donne e bambini, ma in particolar modo negli uomini, quest’ultimi rimangono in uno stato di freezing di fronte alla sola vista di un aereo, ancor di più al pensiero di dover affrontare un viaggio di piacere o dovere in aereo. Ed è così che programmi è progetti di viaggio in volo vanno letteralmente in fumo, rinunciando al piacere di scoprire terre nuove e paesi remoti.

Di solito il fenomeno si diffonde nella fascia genitoriali per proteggere il proprio bambino e si amplifica tra i giovani a causa della percezione della turbolenza. Quest’ultima può essere fonte di disagio ma non è pericolosa. Non a caso gli aeroplani sono costruiti in modo da poter resistere alle turbolenze.

Studi e ricerche effettuate si sono dedicate alla risoluzione del problema e sono giunte alla conclusione che sia possibile combattere la paura di volare.

Attraverso un’intervista inedita di Momondo alla dottoressa Patricia Furness Smith – psicologa, che si occupa da oltre 25 anni allo studio del fenomeno e alla sua diffusione nel genere umano, siamo giunti alla risposta che tanto desideravamo, ovvero che sia possibile affrontarla e superarla.

La dottoressa Patricia Smith, si è dedicata a un ampio studio e ha maturato oltre 20 anni di esperienze sul fenomeno delle fobie ed è membro permanente del corso Flying with Confidence, volare in tranquillità, della British Airways.

Qualsiasi sia la paura e indipendentemente dallo stato emotivo che vi trovate, ora sappiamo che possiamo affrontare le nostre paure e superarle, sperimentando il piacere di volare e dicendo addio alle nostre paure e ai nostri pensieri catastrofici.

Consigli su come affrontare un viaggio in aereo

La paura di volare prende il sopravvento, rispetto al viaggiare con altri mezzi di trasporto, treno o auto, bisognerebbe chiedersi il perchè di tanto spavento e soprattutto come affrontarla. Il 90% delle volte la gente si limita a cullarsi nelle sue paure, quasi come se gli facesse comodo rinunciare a qualcosa piuttosto che impararla ad affrontare e superare.

Questo ragionamento, non porta a nulla di buono. Bisognerebbe riflettere di più sui fatti e capire che le paure se non affrontate prendono il sopravvento e diventando invalidanti per il nostro iter quotidiano ma in particolar modo per il nostro futuro.

La paura, richiama la parte più primitiva di noi, il cervello emotivo, che assume il comando, mentre la parte razionale di noi va in vacanza. Tutte le prove inconfutabili che viaggiare in aereo sia 10.000 volte più sicuro degli altri mezzi di trasporto viene categoricamente ignorata.

Ed è questo uno dei motivi principali per mettersi alla prova, chiedendo il supporto e l’aiuto del personale di bordo che sarà pronto ad accudirci in maniera impeccabile.

Bere tanto ed evitare bevande eccitanti che stimolano il sistema nervoso, risulta essere uno dei primi passi per affrontare un volo. Indossare un abbigliamento comodo, che vi faccia sentire a proprio agio e vivere il tutto cercando di evitare di pensare alle cose brutte o di seguire pensieri deliranti.

E’ molto utile, una volta in volo godersi il viaggio, vivendo i confort dell’aereo e i relativi servizi, visione di un film, pranzo e spuntini e qualora non bastasse provare a riposare, rilassando mente e corpo, cercando di raggiungere un profondo stato di rilassamento.

Prevenire è meglio che curare, è sempre utile rivolgersi ad uno psicoterapeuta prima di intraprendere un viaggio e lavorare sulle tecniche di rilassamento e di esposizione. Questo aiuterà ad affrontare il viaggio con successo e sicurezza.

E come dice Patricia Smith: