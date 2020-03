Coronavirus, paura per Pippo Baudo: il presentatore confessa il suo terrore ‘Guai a non averla!’

L’iconico volto dello spettacolo italiano si è concesso ad una lunga intervista al Settimanale Oggi. Pippo Baudo confessa: ‘Paura del coronavirus. Guai…’

Pippo Baudo è tra i volti iconici della televisione italiana. Molto amato dal suo pubblico, si è recentemente concesso ad una lunga intervista al settimanale Oggi.

Non è mancata, nella lunga chiacchierata con il suo intervistatore, una riflessione relativa alla Pandemia in atto, la quale sta mietendo vittime senza alcuna pietà e distinzione d’età, quella da Covid-19.

L’amara confessione del conduttore preoccupa i fan. Scopriamo di più.

Pippo Baudo confessa: ‘Ho paura’

Nel corso dell’intervista il presentatore come tutti in quarantena presso la propria abitazione, ha confessato con amarezza di essere profondamente spaventato dalla Pandemia in atto:

‘Paura? Nell’inconscio ho paura, sì. Guai a non avere paura’

ha dichiarato Baudo, il quale continua rivelando di star trascorrendo la sua quarantena sentendo quotidianamente sua figlia, leggendo giornali e ascoltando musica.

In modo particolare una vecchia canzone sta facendo lui compagnia in queste giornate ricche di tensione. Si tratta di ‘Over the Rainbow’ ovvero ‘Oltre l’arcobaleno’, con l’augurio e la speranza che presto tutto questo possa finire:

‘Ascolto tanta musica […] Una canzone che mi fa compagnia? Una c’è, ma non sarebbe italiana, Over the Rainbow’

Pippi Baudo, l’appunto del conduttore dei palinsesti in onda

L’attenzione si sposta poi sui palinsesti attualmente in onda. Come è noto per ragioni di sicurezza molti programmi sono stati sospesi e sostituiti con altri, in attesa che tutto ritorni alla normalità.

Pippo Baudo al proposito dice la sua e consiglia ai piani alti della Rai di riproporre vecchi caroselli, come Canzonissima o Fantastico, anche probabilmente per far conoscere alle nuove generazioni i grandi format di successo degli anni passati che hanno incollato per anni il pubblico al piccolo schermo.

Programmi che sono rimasti nel cuore e nella mente delle vecchie generazioni:

‘Io, comunque, consiglierei alla Tv di prendere i vecchi programmi che hanno nel cassetto e di rimandarli in onda, esattamente come erano’

e poi:

‘Tipo Canzonissima fatta da Corrado o la mia. Fantastico fatto dalla Cuccarini e dalla Carrà’

ha concluso Pippo Baudo.