‘Ho paura’ Al Bano Carrisi paralizzato dal Coronavirus: il cantante confessa la sua angoscia in diretta

Al Bano Carrisi è recentemente intervenuto a Mattino 5, condotto da Francesco Vecchi. Il cantante pugliese confessa la sua paura e fa un appello agli scienziati

Durante l’ultima diretta di Mattino 5, è intervenuto in collegamento video, Al Bano Carrisi, il quale ha rivelato le sue paure rispetto al drammatico momento storico che sta attualmente vivendo l’Italia in ginocchio per la diffusione del COVID-19, che ha condotto il nostro Governo a dichiarare l’Italia Zona Rossa.

L’artista pugliese si spoglia delle sue paure, poi fa un appello agli scienziati. Scopriamo di più.

Al Bano Carrisi: ‘Per la prima volta ho paura’

Il cantante di Cellino San Marco, ha confessato in diretta a Mattino 5 di avere paura per la prima volta nella sua vita, in particolare teme per la vita dei suoi figli e le persone che ama, ma anche per la salute chiaramente della popolazione mondiale:

‘per la prima volta nella vita ho un po’ di paura, non tanto per me, ma per i miei figli, per i miei che stanno qua. Per tutto ciò che mi circonda, per l’Italia, per il mondo’

e ancora, l’appello alla popolazione di non sottovalutare la situazione, sottintendendo l’importanza di seguire le direttive dettate dal Governo, e di avere molta pazienza:

‘Questo virus non perdona nessuno. Ci vuole pazienza. Non si resta indifferenti è una guerra. Dobbiamo stare tutti in allarme, ripeto, è una guerra’

poi il pensiero a chi è scappato dal nord:

‘questo scappare dal Nord al Sud è quasi un atto naturale, un ritorno alla radice. Quasi va capito e accettato, anche se per certi versi condannato’

ha detto il cantante pugliese.

Al Bano Carrisi, l’appello agli scienziati

‘Bisogna correre ai ripari’, prosegue il cantante di Cellino San Marco, il quale fa poi un appello agli scienziati, affinchè trovino ‘l’antidoto’ contro questo Virus che non risparmia nessuno e rappresenta un pericolo per tutti:

‘Qui ci vuole un apporto importantissimo, indispensabile da parte degli uomini di scienza, che trovino un antidoto a questo non più tanto misterioso microbo’

ha concluso Al Bano.