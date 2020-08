Patty Pravo tutta bagnata dimentica la biancheria: a 72 anni incanta – FOTO

Patty Pravo e la maglietta bagnata che fa vedere tutto, i fan della celebre cantante italiana si scatenano sui social, le foto clamorose

La celebre cantante italiana, Patty Pravo, è sempre stata una delle donne più audaci e trasgressive del mondo dello spettacolo e discografico italiano.

A 72 anni vanta una carriera invidiabile e nel corso del tempo ha sempre ricoperto il ruolo di icona sensuale e senza schemi. Adesso la cantante torna ad attirare l’attenzione su di sé con uno scatto a dir poco bollente…

Patty Pravo sui social

Patty torna nella scena dello spettacolo italiano, ma non con un brano musicale, bensì con uno scatto a dir poco audace. La donna, infatti, a 72 anni, vanta ancora un fisico davvero invidiabile e ha un aspetto che attira sia uomini che donne.

Molto attiva sui social, l’intramontabile Pravo posta spesso immagini che la ritraggono mentre conduce la sua vita quotidiana. Si tratta di scatti spesso innocenti, che tuttavia attirano l’attenzione di molti.

Questa volta, però, l’immagine postata da Patty Pravo è tutt’altro che innocente e sta facendo molto chiacchierare il web, sempre attento a nuovi scoop.

La foto clamorosa

Patty Pravo ha deliziato i suoi seguaci su Instagram con un’immagine “proibita”, ad altissimo tasso erotico.

Divina, la Pravo si è mostrata in acqua, al mare, mentre si gode il meritato relax in occasione delle sue vacanze estive. Occhiali da sole in testa, indossa una maglietta bianca completamente zuppa.

Patty Pravo è tutta bagnata e le sue trasparenze mostrano palesemente le forme, ancora sode, nonostante l’età. Pare chiaro che, al momento dello scatto, la Pravo non indossasse alcun reggiseno.

Il risultato è un’immagine davvero spinta, che sta rimbalzando sui social e su tutto il web. Ad attirare l’attenzione dei seguaci sono naturalmente i capezzoli turgidi in bella vista, che non lasciano troppo all’immaginazione.