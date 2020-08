Patty Pravo, il triste annuncio: muore a 72 anni nella sua casa a Roma il primo marito Gordon Faggetter

Patty Pravo, morto il suo primo marito Gordon Faggetter: lo straziante annuncio della cantante

In queste ultime ore, Patty Pravo è stata colpita da un grave lutto: è venuto a mancare il suo primo marito, Gordon Faggetter.

Lutto per Patty Pravo

Una delle artiste che ha scritto la storia della musica italiana è, senza alcun dubbio, Patty Pravo. Originaria di Venezia, nel corso della sua lunghissima carriera ha attraversato svariati stili musicali, reinventando continuamente la propria immagine. In queste ultime ore, l’artista è stata colpita da un grave lutto: il suo primo marito è venuto a mancare nella giornata di mercoledì 12 agosto, all’età di 72 anni, nella sua casa a Roma.

Gordon Faggetter era un’icona del Piper degli anni Settanta ed ex-marito della cantante. I due sono stati legati sentimentalmente dal 1968 al 1972. In seguito la cantante ha avuto altri 4 mariti.

La carriera di Gordon Faggetter

Grave lutto per il mondo della musica: si è spento, tra l’affetto dei suoi cari, Gordon Faggetter batterista inglese dei Cyan Three. Dopo l’arrivo in italia, l’uomo ha riscosso un grande successo e per diversi anni ha preso parte alle diverse esibizioni della giovanissima cantante al Piper Club alla fine degli anni ’60. Inoltre, portano la sua firma diverse cover di 33 giri come ad esempio quelli della compagna Patty Pravo e quelli di De Gregori il cui 33 giri “Camel” è universalmente noto come “La Pecora” per la cover disegnata dallo steso batterista, in quanto oltre alla musica amava la pittura.

La scomparsa del batterista inglese è stata annunciata dall’etichetta RCA Italiana. Nel dettaglio, la RCA ha condiviso una serie di scatti che ritraggono un giovane Gordon e la sua passione per la musica.

Si è spento ieri mattina alle ore 10 Gordon Faggetter dei Cyan Three, amorevolmente assistito dai figli. http://www.gordonfaggetter.it Pubblicato da RCA Italiana su Mercoledì 12 agosto 2020

La notizia ha sicuramente scosso l’artiste che, al momento, ha scelto di vivere il suo dolore in silenzio.