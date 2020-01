Patsy è un meticcio molto bravo a condurre il suo gregge di pecore. Quando ha visto un muro di fuoco avvicinarsi alla fattoria, si è mosso per salvare la vita alle pecore

Patsy è un cane da pastore, abituato a condurre il suo gregge in compagnia del suo padrone. Il cane è un incrocio tra un Kelpie e un Border Collie ed è diventato famoso perché in Australia è riuscito a radunare il gregge, salvandolo da un muro di fuoco mentre il suo padrone cercava di domare l’incendio della fattoria.

Un lavoro di squadra

Quasi tutte le pecore sono state messe in salvo, facendo un lavoro di squadra. A farci conoscere questa storia è stata la sorella del proprietario Cath Hill, sorella del proprietario della fattoria. Ha condiviso sui social video e foto del salvataggio, soprattutto di Patsy, cogliendo l’occasione per parlare di come gl’incendi stanno cambiando le vite di tutti gli australiani, purtroppo spesso appiccati da incoscienti.

Nonostante le piogge accolte dai pompieri stremati, la situazione potrebbe peggiorare. Sono ormai molti mesi che l’Australia sta vivendo quest’emergenza sempre precedenti. Non solo state distrutte case, attività, interi paesi, che sono stati evacuati, si è anche pagato un alto prezzo in termini di vite sia umane che animali. Si stima infatti che da settembre ad oggi sono morti mezzo miliardo di animali selvatici, oltre ad animali domestici o allevamento che restano feriti o uccisi dal fuoco.

Gli allevatori stanno pagando un prezzo molto alto. Spesso sono costretti a sopprimere loro stessi gli animali che non possono essere salvati. Inoltre hanno problemi a reperire l’acqua necessaria alla sopravvivenza e cercano di proteggerli creando delle recinzioni particolari. Una situazione drammatica, che ha una soluzione molto complessa. Cath per questo ha deciso di sfruttare la risonanza che il suo post avrebbe avuto. Patsy è diventato l’inconsapevole testimonial della promozione di una raccolta fondi che saranno a favore delle associazioni che cercano di soccorrere e salvare tutti gli animali feriti dagli incendi.