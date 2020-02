Patrizia Rossetti, chi è la conduttrice tv? Marito, figli e carriera

Chi è Patrizia Rossetti, la conduttrice e speaker radiofonica, possibile concorrente del Grande Fratello Vip 2020 condotto da Alfonso Signorini

Scopriamo tutti i segreti di Patrizia Rossetti, dai primi anni della sua carriera fino ad arrivare alle partecipazioni ai reality show, dalla sua infanzia fino alla vita privata.

Chi è Patrizia Rossetti

Nasce a Montaione, il 19 marzo del 1958, sotto il segno zodiacale dei pesci.

La donna è nota al grande pubblico per essere una conduttrice storica della TV italiana, diventata famosa per aver presentato il Festival di Sanremo nel 1982 assieme a Claudio Cecchetto.

Il Festival è un vero e proprio trampolino di lancio per la donna, che viene scelta per condurre diversi programmi, tra i quali Campo Aperto, Buon Pomeriggio e Sabato 4.

La donna partecipa in seguito a reality show come La Fattoria, arrivando al terzo posto, e a Pechino Express assieme a Maria Teresa Ruta, riuscendo a trionfare. Nel corso della sua vita, si cimenta anche come conduttrice, cantante e speaker radiofonica.

Nel 2020 è tra i nomi dei possibili concorrenti del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, e potrebbe fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia nella puntata del 17 febbraio 2020.

Marito, figli e vita privata

La Rossetti è una donna molto attività sui social e attualmente vanta un profilo Instagram con oltre 53 mila follower: sul suo profilo ama condividere alcuni frammenti della sua vita quotidiana con i seguaci, che sono presenti in maniera costante in attesa di aggiornamenti.

Per quanto riguarda, invece, la vita sentimentale della donna, è noto che si sia sposata nel 2012 con il cameraman Rudy Londoni.

La Rossetti ha dichiarato di aver conosciuto l’uomo durante una telepromozione, quando, partito un filmato, la cagnolina Kylie della conduttrice si era nascosta proprio dietro la sua telecamera. In quell’occasione, l’uomo si era offerto di badare alla cagnolina, colpendo molto la donna.