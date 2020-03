Patrizia Mirigliani, chi è la mamma che ha denunciato il figlio Nicola Pisu?

Patrizia Mirigliani è nota per il celebre concorso di Miss Italia, ma ora la decisione che ha dovuto prendere per il figlio ha fatto vedere un altro lato della sua vita.

Patrizia Mirigliani non è solo nota per Miss Italia ma anche per il suo coraggio nel denunciare il figlio Nicola Pisu per droga.

Nicola Pisu, chi è il figlio di Patrizia Mirigliani?

Una madre coraggiosa, nota in Italia perché porta avanti uno dei concorsi più famosi come quello di Miss Italia, si è messa a nudo e ha raccontato la sua difficile decisione a Il Corriere della Sera.

Il figlio ha il nome del bisnonno paterno che era morto in America dopo una vita come minatore. Racconta del parto e di come questo piccolo bambino ha cambiato la sua vita: nonostante tutte le grandi aspettative, con il tempo si è resa conto che qualcosa non andava.

Il figlio ha preso una strada difficile ovvero quella della droga, finendo presto in comunità e dovendoci rientrare tante volte. Nonostante questo la sua dipendenza non è mai andata a scemare:

“credo di aver fatto tutto quello che una madre può fare per aiutare un figlio, compresa la più difficile e dolorosa”

Ritrovandosi così a dover presentare un esposto contro il figlio a luglio che poi ad agosto si è trasformato in una denuncia.

Da quel momento Nicola ha dovuto indossare il braccialetto elettronico e gli è stato imposto il divieto di avvicinamento alla madre.

Le parole di una madre coraggiosa

Era l’unica cosa che poteva fare:

“da un paio di anni le richieste di denaro erano diventate più impulsive. vivo ancora con mia sorella rosaria e la nostra collaboratrice Natasha. non riconoscevano più quel ragazzo poco rispettoso”

Nicola inizia il suo percorso nella droga quando ha 18 anni e subito Patrizia decide di non credere alle varie voci. Poi osservandolo – come si evince sempre dal quotidiano – nota lo sguardo assente, la sua stanchezza e una espressione differente del viso:

“ho aiutato in molti modi nicola ad essere indipendente. gli ho lasciato la parte web di miss italia…”

Oggi racconterà la sua storia nel salotto di Domenica In da Mara Venier, con una testimonianza toccante e coraggiosa.