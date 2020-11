Ha partecipato al Grande Fratello 5 e si è fatta conoscere, sia per il suo carattere, sia per i capelli cortissimi biondo ossigenato: vi ricordate di Patrizia Griffini?

Patrizia Griffini è stata una dei volti del Grande Fratello 5. Al tempo, in casa, entravano in casa solo persone sconosciute al pubblico del piccolo schermo.

Capelli ossigenati, rossetto rosso e carattere da vendere: queste erano le caratteristiche dell’ex gieffina.

Ma cosa fa oggi Patrizia? La vediamo spesso tra i VIP…

Patrizia Griffini, l’esperienza al Grande Fratello

Ci troviamo nella casa del Grande Fratello 5, quando facciamo la conoscenza di Patrizia Griffini.

La concorrente è stata una delle più amate del reality di tutti i tempi, vista la sua simpatia e il suo look decisamente particolare.

Capelli cortissimi ed ossigenati, Patrizia è stata una dei personaggi più amati di quella edizione, che fu vinta da Jonathan Kashanian.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrizia Griffini (@la_pettinosereal)



Di puntata in puntata, e tra un litigio e l’altro nella casa, Patrizia divenne anche portatrice di una frase, poi usata dalla Gialappa’s Band, “Che attitudine“.

In molti si sono chiesti cosa facesse oggi e noi abbiamo la risposta a tale quesito.

Patrizia, che cosa fa oggi?

Nel corso del tempo, dopo aver partecipato al GF 5, Patrizia è diventata un volto presente, sempre più spesso, tra i VIP, anche perché ha aperto un salone di bellezza dove pettina e tinge i capelli a molti volti noti dello showbiz.

La pettineuse – così si fa chiamare – è diventata molto amica delle sorelle Rodriguez.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrizia Griffini (@la_pettinosereal)



Un’amicizia di vecchia data, quella sviluppata, in particolare, con Belén Rodriguez – sin dai tempi in cui quest’ultima era fidanzata con Fabrizio Corona – che la showgirl scelse Patrizia come sua testimone di nozze con Stefano De Martino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrizia Griffini (@la_pettinosereal)



Una persona, dunque, fidata e benvoluta dalla modella argentina, tanto da chiederle di far parte, in prima persona, del giorno più importante della sua vita.