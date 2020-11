GF Vip, la stanza di Patrizia De Blank troppo sporca: raccapricciante ritrovamento

Patrizia De Black nel mirino del Grande Fratello Vip. I concorrenti profondamente disgustati, ecco cosa è stato trovato nella sua stanza

Sta riscuotendo un enorme successo la versione celebrity del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, che è alla sua seconda esperienza da conduttore nel programma.

Tra i personaggi più discussi nella casa del Big Brother c’è indubbiamente l’esuberante Contessa Patrizia De Blank, che nelle ultime ore è finita al centro dell’attenzione per aver fatto accapponare la pelle agli altri coinquilini.

La disgustosa scoperta sarebbe stata fatta da Tommaso Zorzi. Ecco cosa ha trovato nella stanza della Contessa.

La camera dei ‘segreti disgustosi’

Come è noto, non è stato semplice per Alfonso Signorini ingaggiare il nuovo cast per questa nuova edizione della versione celebrity del Grande Fratello. Il conduttore infatti ci ha tenuto a formare un cast composto da personaggi conosciuti al pubblico affinchè la stagione risultasse ancor più avvincente.

Tra questi sicuramente la Contessa De Blank, la quale pare non sia stata facile da reclutare in quanto si vocifera abbia preteso non solo un lauto cachet ma anche una camera privata, cosa mai verificatasi prima d’ora.

Accontentate le sue richieste, i concorrenti sono sempre stati incuriositi nel dare un occhiatina nel Nido della Contessa, la quale pare celi dei ‘disgustosi segreti’.

Cosa ha trovato Tommaso Zorzi

Uno scenario apocalittico quello raccontato dal concorrente del Grande Fratello Vip, il quale approfittando della porta semiaperta ha buttato un’occhiata nella camera di Patrizia De Blank.

Cosa ha trovato? In primis la stanza pare sia dominata dal disordine e dalla sporcizia: vestiti dappertutto, gli avanzi delle cene ovunque e addirittura un topolino.

Il topolino, che pare sia diventato alleato e complice in questa edizione del Grande Fratello Vip, si chiamerebbe Renato. La scoperta ha disgustato non poco gli altri coinquilini. Verranno presi provvedimenti in merito? Staremo a vedere.