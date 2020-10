Patrizia De Blanck, il figlio morto: la notizia del lutto in diretta a Pomeriggio 5

Un terribile lutto per Patrizia De Blanck. Un figlio morto nonostante l’intervento dei Medici che hanno provato a fare di tutto per salvarlo.

Un fatto privato andato in onda ‘per sbaglio’ quello riguardante la morte del figlio di Patrizia De Blanck. La contessa non ha potuto fare a meno di mostrare il suo dolore agli altri inquilini della casa.

Patrizia De Blanck, la morte del figlio

Come tutti anche la contessa Patrizia De Blanck nasconde sotto la sua corazza di ‘Vaffa’ tantissimi sentimenti positivi e tante ferite che nel tempo l’hanno resa più prevenuta nei confronti della vita. Anche se la sua è stata una vita bella, piena d’amore, di amanti e di avventure incredibili, Patrizia ha nel cuore un bel po’ di dolori.

Una donna della sua età ha tanti pensieri per la testa e uno di questi di certo riguarda sua figlia Giada. Lasciarla da sola in questo mondo di certo è qualcosa che la tormenta anche se sa di non essere eterna, prima o poi la ragazza dovrà affrontare il dolore della sua perdita proprio come lei, da giovane, ha perso un bambino.

Barbara, la diretta rivela la confessione privata di Patrizia

I gieffini sanno di essere ripresi tutto il giorno ma a volte capita che i protagonisti si raccontino senza filtri, dimenticando per un po’ di avere centinaia di telecamere addosso. Patrizia ha raccontato poche ore fa del suo grande dolore, della perdita di un bambino che ha avuto a 30 anni quando purtroppo ancora non aveva il desiderio di maternità che avrebbe avuto poi con Giada.

Già qualche giorno fa accennò alla terribile tragedia con parole frettolose che lasciano solo intravedere il grande dolore:

“Quando fai i figli e sei giovane te li porti avanti a lungo fino ad una certa età, quando li fai in età più avanzata, è normale che ci stai meno. Io Giada l’ho avuta quando avevo quarantanni ma considerate che ai miei tempi già era tardi a trent’anni”.

Quando aveva 30 anni è rimasta incinta ma non aveva la volontà di fare la mamma:

“Quando avevo trent’anni ero rimasta incinta ma non l’ho voluto”.

Barbara durante la diretta di Pomeriggio cinque ha proprio catturato la confessione della De Black che ha svelato alcuni particolari su questo momento buio del suo passato. Proprio il fatto di averlo perduto ha scatenato in lei la voglia di diventare subito mamma. Patrizia ha avuto paura che l’aborto, avvenuto per un incidente, potesse in qualche modo condizionare la sua fertilità.

Infatti, la contessa confessa che dopo il raschiamento ha avuto un’assenza di mestruazioni che si è prolungata per oltre un anno:

Sono andata in clinica, mi hanno fatto il raschiamento…L’ho perso. Il medico mi ha fatto questa iniezione per farmelo tenere’

La terapia medica però è andata avanti un anno, senza che la contessa avesse il normale ciclo. Quando tutto è tornato normale Patrizia ha voluto Giada con tutte le sue forze.