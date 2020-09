Patrizia De Balck a 75 anni nuda completamente in diretta: errore della regia

Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck totalmente svestita davanti alle telecamere: le immagini in diretta fanno il giro del web

La contessa, Patrizia De Blanck finisce in onda a Pomeriggio 5 completamente svestita, mostrandosi come mamma l’ha fatta.

Patrizia De Blanck, fuori di seno

Lunedì è andata in onda la prima puntata dell’amatissimo reality show di Canale 5, condotto, per il secondo anno di fila, da Alfonso Signorini. A poche ore dall’esordio già non mancano colpi di scena. In queste ore, infatti, ben due concorrenti hanno abbandonato la casa più spiata di Italia: stiamo parlando di Tommaso Zorzi e Flavia Vento.

Il noto influencer milanese, dopo la prova di ballo, si è sentito poco bene ed è andato a letto con la febbre a 38. In queste ore la situazione non è migliorata ed il giovane è stato costretto a lasciare la casa. Per quanto riguarda la nota showgirl, invece, questa notte si è lasciata andare in un pianto disperato e ha espresso il suo desiderio di abbandonare il programma per prendersi cura dei suoi cani. Ma gli imprevisti non sono finiti qui.

Durante la diretta di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha trasmesso alcune immagini del Grande Fratello Vip 5 ma la regia della trasmissione non si è accorta che proprio in quel momento la contessa Patrizia De Blanck si stava spogliando: l’incidente bollente è inevitabile!

La contessa svestita davanti alle telecamere

L’imprevisto ha colto alla sprovvista la regia del Grande Fratello Vip 5. Non appena si è accorta di quello che stava accadendo nella casa più spiata dagli italiani, ha interrotto le riprese e ha mostrato le immagini degli altri concorrenti.

La conduttrice ha commentato così l’accaduto: