Patrizia De Blanck, lettera d’addio per la figlia Giada: ‘Vola via da me’

Hanno un rapporto che lei stessa ha definito “simbiotico“. Parliamo di Patrizia De Black, la quale ha scritto una lunga lettera alla figlia Giada, la quale le è stata sempre vicino, in ogni avversità della vita.

Anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello VIP 2020, Giada ha difeso a spada tratta la madre dalle accuse ricevute nella casa più spiata d’Italia dagli altri concorrenti della casa.

Anche se la figlia è una delle persone più importanti della sua vita, la contessa vuole che spicchi il volo lontano da lei. Perché vuole che Giada vada via di casa? Ecco le motivazioni.

Tra Patrizia De Blanck e la figlia Giada c’è un rapporto molto forte e profondo. Ciononostante, la contessa ha esortato la figlia a prendere la propria strada e a “volare via” da lei.



Tra loro, il rapporto è idilliaco, ma la donna – che ha partecipato al Grande Fratello VIP – vuole spingere la figlia a vivere la propria vita, anche se ha apprezzato gli anni che ha passato al suo fianco.

“Stai sbocciando in tutto il tuo splendore […] Manca solo un passo: volare via da me”. E aggiunge: “Io ci sarò sempre per te”.