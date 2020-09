Patrizia De Blanck insulta gli operatori del Gf Vip: ‘Nun me rompe er ca***’

La contessa più famosa d’Italia, impegnata con la nuova avventura al Grande Fratello VIP, insulta gli autori e rischia l’espulsione

Spogliarelli, parolacce, invettive, questi fino ad ora gli ingredienti dell’esperienza di Patrizia De Blanck al Grande Fratello VIP!

Il carattere peperino di Patrizia De Blanck

La conosciamo bene Patrizia De Blanck, la socialite italiana, ultima discendente della famiglia veneziana De Blanck.

Imprevedibile, scurrile, senza mezzi termini e peli sulla lingua, vivace e furba quanto basta. La donna si è fatta notare in trasmissioni come Il Musichiere, Chiambretti c’è, Domenica in e Il ristorante, trasmissioni in cui è stata ospite fissa.

La vera notorietà, però, le è stata conferita nel 2008, quando ha partecipato, assieme alla figlia Giada De Blanck, a L’isola dei famosi 6.

La fama le ha assicurato la poltrona a Pomeriggio Cinque e Domenica Live e un posto di rilievo all’interno della nuova edizione del Grande Fratello VIP 5.

Ed è proprio nella casa più spiata d’Italia che la De Blanck ha dato ancora una volta prova del suo carattere peperino.

Piovono insulti sugli autori del Grande Fratello VIP

Al Grande Fratello Vip, è sempre più Patrizia De Blanck-show. La contessa continua a intrattenere il pubblico del reality show di Alfonso Signorini su Canale 5 tra spogliarelli, volgarità, battute spinte.

Nelle ultime ore, la De Blanck si è abbandonata a una sfuriata nei confronti degli autori della trasmissione di Mediaset.

In particolare, ha rifiutato di indossare il microfono, che tutti i concorrenti sono obbligati a portare sempre con sé, anche quando vanno a letto.

E così, poco prima di coricarsi, ecco che è arrivata la comunicazione degli autori del Grande fratello, che le hanno intimato di indossarlo.

La risposta è in puro stile De Blanck:

“Ma non ce penso proprio, nun me rompe er ca***. Io vado a letto, il microfono mettitelo in un altro posto”.

Ora sono in molti a sperare che il Gf Vip prenda seri provvedimenti contro la donna.