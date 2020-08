Patrizia De Blanck ‘Coltivo erba sulla moquette: ci pisci**o i cani’ la Volpe esagera

La socialite italiana fa calare il gelo in studio dopo la sua confessione inaspettata negli studi di Ogni Mattina con Adriana Volpe, scopriamo tutto

Patrizia De Blanck, ospite della trasmissione “Ogni Mattina” ha fatto una rivelazione che ha spiazzato la conduttrice, Adriana Volpe.

Il gelo è immediatamente calato in studio e Giovanni Ciacci ha provato a recuperare invano la situazione. Scopriamo cos’è accaduto!

L’esilarante intervista a Patrizia De Blanck, tutti i dettagli

Nel corso di una puntata di Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe, Patrizia De Blanck è stata ospite e protagonista di una pittoresca intervista.

La donna ha aperto le porte della sua casa per mostrare alcuni dei suoi quadri, il suo acquario senza pesci e la sua pista da ballo. Accanto a lei, la figlia Giada De Black, che ha raccontato di abitare al piano di sopra.

L’apice dell’intervista si è raggiunto quando è venuto fuori che la Contessa “coltiva l’erba sulla moquette in terrazza”.

Patrizia De Blanck: “Coltivo erba sul terrazzo”

L’erba in questione non è naturalmente la droga, ma proprio quella che solitamente sta in giardino. A quanto pare, Patrizia de Blanck avrebbe compiuto questa scelta per permettere ai suoi cani di stare sul terrazzo come fossero in giardino.

La confessione esilarante della De Blanck ha causato non poco imbarazzo, soprattutto per l’intervento di Adriana Volpe, che, presa dalla foga del momento, ha rilanciato:

“Si è proprio applicata per avere l’erbetta, non è un’infiltrazione, no… siamo proprio anticipatori di tendenza… i cani pisciano lì? Invece di portarli fuori…”.

Delle frasi che hanno fatto calare il gelo in studio e provocato l’intervento di Giovanni Ciacci. L’uomo ha provato a recuperare un po’ i danni fatti dalla padrona di casa, ma senza successo.