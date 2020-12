Patrick Zaky, l’incontro in carcere con la mamma: “Esausto e depresso”

La situazione del giovane Patrick Zaky è sempre più complessa, così come l’incontro in carcere con la mamma che ne descrive il suo stato d’animo.

Patrick Zaky continua a stare in carcere in Egitto e dopo l’ennesimo rinvio della sua scarcerazione ha potuto finalmente vedere la madre.

L’incontro in carcere con la madre

Sembra una storia infinita, eppure il giovane è ancora in carcere in Egitto e pochi giorni fa c’è stato l’ennesimo rinvio per la sua scarcerazione. Nonostante questo Patrick ha potuto finalmente parlare con la madre, che è arrivata a Tora in carcere per vedere suo figlio e capirne le condizioni dopo un anno.

Il giovane si è lasciato andare e si è confidato con sua mamma, raccontando le sue condizioni e il suo stato d’animo oramai a terra. La sorella ha rilasciato una dichiarazione esclusiva per FanPage raccontando di come stia il fratello:

“fisicamente e mentalmente esausto, esce raramente di cella, come se non volesse sottoporsi alla sua realtà ovvero la prigione”

Il ragazzo si dichiara depresso perché lontano dai suoi amici, ricordando Bologna e la sua vita prima del carcere.

Sempre al quotidiano la sorella Marise ha voluto raccontare che Patrick non sembra più essere la stessa persona di prima:

“mio fratello era diverso e questo ha letteralmente spezzato il cuore a mia madre. ci ha lasciato in lacrime e purtroppo siamo incapaci di aiutarlo in questa situazione”

Preoccupano altamente le condizioni di salute del giovane nonché la depressione in cui è caduto. La sorella mette l’accento sul fatto che tutti in famiglia e gli amici siano addolorati fortemente proprio perché vedono la sua sofferenza mentale e fisica.

Il prossimo incontro è fissato per il 27 dicembre e sarà privato proprio con la sorella, che ha anticipato di avere grandi aspettative anche se teme di vederlo stare male.