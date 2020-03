Chi è Sara Nanna, la fidanzata di Patrick Ray Pugliese, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 4, condotto da Alfonso Signorini

Scopriamo tutti i segreti di Sara Nanna, dall’infanzia al percorso di studi, dalla vita privata fino ad arrivare alla relazione con uno dei personaggi più amati del Grande Fratello, Patrick Ray Pugliese.

Chi è Sara Nanna

Nasce a Gravina in Puglia (Bari), il 22 febbraio del 1990, sotto il segno zodiacale dei Pesci.

Per quanto riguarda gli studi, la giovane ha frequentato il Liceo a indirizzo socio-psico-pedagogico e avrebbe concluso questo percorso di studi nel 2010.

La donna è nota nel mondo dello spettacolo per essere la fidanzata di Patrick Ray Pugliese, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 4.

Come si sono conosciuti Patrick e Sara?

Non si hanno moltissime notizie riguardo la vita di Sara Nanna. Attiva sui social, condivide sia su Facebook che su Instagram, alcuni scatti e dettagli della sua vita.

La donna è impegnata sentimentalmente con Patrick Ray Pugliese dal 2017. La loro è una solida e affiatata relazione, che li ha portati a convivere.

L’uomo si è dichiarato alla donna nel corso di un episodio bizzarro, avvenuto qualche tempo fa, che i due hanno svelato a Pomeriggio Cinque.

Tutto sarebbe iniziato con una rovinosa caduta di Patrick dalle scale di un ristorante; dopo essere stato riconosciuto da tutti e deriso da altri, il gieffino avrebbe trovato il coraggio di dire alla donna amata

“Io voglio che stiamo insieme per sempre!”

A ciò la Nanna avrebbe risposto ridendo, perché all’inizio sembra proprio che la donna fosse alquanto scettica riguardo una relazione con Patrick. Avrebbe fatto penare l’uomo ben 4 mesi: 4 mesi di corteggiamento in cui tra loro non ci sarebbe stato neanche un bacio.

Nonostante la riluttanza della Nanna, però, Patrick non si è dato per vinto e ha lottato fino in fondo per dimostrare alla donna di essere perdutamente innamorato di lei.