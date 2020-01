Patate Noisette, come preparare il delizioso contorno per grandi e piccini

Patate noisette, una ricetta facile e veloce da servire come contorno ai vostri ospiti per un successo assicurato.

Le patate noisette sono semplici da preparare e hanno un costo basso. Possono essere preparate in 10 minuti.

Gli ingredienti per preparare le patate noisette

Puoi preparare le patate noisette con i seguenti ingredienti in modo facile e veloce. Per assemblare tutti gli ingredienti, infatti, ti basteranno 10 minuti, per la cottura, invece, 50. Si tratta del contorno perfetto per piatti di carne e di pesce, perfetto da gustare anche come aperitivo o finger food. Ecco la lista degli ingredienti:

patate 1/2 chilo

fecola di patate 2 cucchiai

uova 2

parmigiano grattugiato un cucchiaio

olio evo un cucchiaio

sale e pepe quanto basta

olio per friggere

Ti serviranno una pentola, una padella e uno schiacciapatate.

Il procedimento passo passo

Metti a bollire dell’acqua salata, versaci le patate con la buccia, poi cuocile per 40 minuti. Dopo averle scolate, procedi a sbucciarle, una per una dopo averle fatte raffreddare per un po’. Poi, sarà la volta dello schiaccia patate. Ottieni una purea schiacciando le patate e ponila in una ciotola. Unisci la fecola di patate, il sale, il pepe, le uova, l’olio evo ed il parmigiano.

Tutti gli ingredienti vanno mescolati per bene affinché delle piccole palline possano essere formate. Per riuscire meglio nell’operazione le tue mani dovranno essere infarinate. Prepara l’olio caldo e friggi le patate fino a che non appare una crosticina dorata. Una volta scolata vanno sulla carta assorbente. Le vostre patate noisette sono pronte per essere servite! Buon appetito.