Patate dolci, buone e salutari: la ricetta e i benefici di questo alimento che piace a grandi e piccini

Ecco tutti i benefici delle patate dolci sulla nostra salute.

La patata dolce è una radice amidacea e dal sapore dolce. Hanno una pelle sottile e marrone all’esterno con polpa colorata all’interno – più comunemente di colore arancione, ma altre varietà sono bianche, viola o gialle.

Puoi mangiare questo tipo di patate intere o sbucciate e anche le foglie della pianta sono commestibili.

Dal punto di vista botanico, la patata dolce appartiene alla famiglia del convolvolo o della gloria mattutina, mentre la patata bianca si trova nella famiglia della belladonna.

Valore nutrizionale

Le patate dolci sono una ricca fonte di fibre oltre a contenere una serie di vitamine e minerali tra cui ferro, calcio, selenio e sono una buona fonte della maggior parte delle nostre vitamine del gruppo B e vitamina C.

Uno dei principali benefici nutrizionali del dolce la patata è che sono ricchi di un antiossidante noto come beta-carotene, che una volta consumato si converte in vitamina A.

Aggiungi un filo di olio d’oliva poco prima di servire per aumentare l’assorbimento del beta-carotene benefico.

Le patate dolci possono aiutare a ridurre il rischio di cancro?

Sebbene non esistano singoli “super alimenti” in grado di prevenire il cancro e alcuni fattori di rischio per il cancro non siano correlati alla dieta, esistono prove del fatto che una dieta sana può ridurre il rischio di cancro.

Frutta e verdura sono ricchi di antiossidanti, composti che aiutano a difendere il corpo dai danni dei “radicali liberi”.

Gli studi hanno suggerito che gli antiossidanti nella buccia delle patate dolci in particolare.

In particolare la patata dolce viola, possono aiutare a ridurre questo processo di ossidazione, riducendo così il rischio di cancro.

Per ottenere il massimo nutrimento dalle tue patate dolci, non sbucciarle: basta strofinare bene prima della cottura.

Uno studio in Asia ha anche scoperto che le diete ricche di verdure ricche di vitamina A, comprese le foglie di patata dolce, possono fornire una potenziale protezione dal cancro del polmone.

Sono buone per la digestione?

Le patate dolci sono ricche di fibre, che hanno dimostrato di promuovere un sano sistema digestivo.

Gran parte della ricerca finora è stata condotta sugli animali, ma sembrerebbe che l’alto contenuto di fitosterolo delle patate dolci abbia un effetto protettivo sull’apparato digerente.

Pertanto, pare siano utili nella prevenzione e nella gestione delle ulcere duodenali e gastriche, comprese quelle a causa di FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei come l’ibuprofene).