Patate arraganate sono un contorno famoso e sfizioso della Basilicata. Facili da fare e appetitose, vi serviranno solamente: patate, pomodoro, pane, pecorino e origano.

Le patate arraganate o raganate sono un contorno davvero facile da preparare e molto sfizioso, non potrete resistere al bis!

Questo piatto delizioso affonda le sue origini in Basilicata: veniva cucinato dalle mogli dei contadini in una pirofila di coccio al forno per poi essere portato, avvolto in uno straccio, nei campi e consumato durante la pausa.

Pochi ingredienti semplici ed economici per realizzare un gustoso contorno della tradizione: pomodori, patate, pane raffermo, pecorino ed origano!

Ecco la ricetta per preparare delle appetitose patate arragnate!

Patate arraganate: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti

1kg di patate

500g pomodori ramati

350 cipolle bianche

40g pecorino grattato

150g mollica di pane raffermo

olio evo q.b.

sale q.b.

origano q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Preriscaldate il forno a 190° e ungete con dell’olio evo una pirofila da forno in ceramica 20X30 cm dai bordi alti (non in metallo o le verdure si attaccheranno sul fondo). Potete usare anche una pirofila dal diametro più grande, otterrete meno strati ma il risultato sarà comunque delizioso. Pelate le patate e tagliatele sottili a monetina dello spessore di mezzo centimetro, poi mettetele in una ciotola di acqua fredda a mollo mentre proseguite con la ricetta. Prendete i pomodori, sciacquateli e togliete il picciolo. Pelateli e poi tagliateli a fettine spesse di mezzo centimetro. Ora spellate le cipolle e tagliatele a dischi cercando di non superare lo spessore di mezzo centimetro, meglio che le affettiate più sottili degli altri ingredienti! Sbriciolate la mollica di pane raffermo in una ciotola. Scolate per qualche minuto le patate e procedete a stratificare gli ingredienti nella pirofila. Disponete a raggera le patate, poi le fettina di cipolla, un pizzico di sale e infine i pomodori, spolverate con del pane raffermo. Stratificate in quest’ordine fino ad esaurimento ingredienti terminando l’ultimo strato con: patate, pane, origano e pecorino. Versate 3 giri di olio evo sulla superficie per favorire la formazione della crosticina e infornate a 190° per 55-60 minuti, ultimi 3 minuti di grill.

A cottura ultimata sfornate le patate arraganate e gustatele fumanti! Come potete aver notato questo è un piatto che potremmo definire “povero”; questo aspetto positivo per le nostre tasche però non toglie nulla al risultato di questo gustosissima ricetta. Buon appetito!

