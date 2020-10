Pasticcini mandorle e cioccolato senza farina, morbidi e pronti in 3 minuti

Pasticcini mandorle e cioccolato senza farina: morbidi e facilissimi, vi basteranno solo 3 minuti per realizzare queste delizie gluten free.

I pasticcini mandorle e cioccolato senza farina sono morbidi, golosi e semplicissimi da realizzare!

Un dolce gluten free sfizioso e irresistibile, così buoni che un biscotto tira l’altro: saranno perfetti per un dopocena accompagnato da un bicchiere di whisky oppure di pomeriggio con un caffè fumante.

Una delizia a base di cioccolato e frutta secca davvero semplice da preparare, si fanno in un batti baleno: 3 minuti per prepararli e solo 15 per cuocerli, si fanno ad occhi chiusi!

Potete scegliere se aromatizzarli al rum oppure al caffè o all’arancia, noi vi proponiamo una ricetta che prevede il rum.

Senza burro e senza olio saranno comunque estremamente morbidi e sembrerà che si sciolgano in bocca, sapete perché? Le mandorle fungeranno da parte grassa rilasciando il loro olio naturale in cottura rendendo il pasticcino piacevolmente morbido al morso.

Fatevi stregare anche voi dai pasticcini mandorle e cioccolato senza farina, ne sarete innamorati dopo un solo morso.

Consiglio del pasticcere

Potete anche omettere il rum e lasciare che prevalga il sapore del cioccolato. Se gradite sostituire il rum potete usare:

1 fialetta alla vaniglia o al limone 70 ml arancia spremuta e mezza scorza grattugiata 1 caffè ristretto

Pasticcini mandorle e cioccolato senza farina

Ingredienti

280g mandorle pelate

120g zucchero bianco

60 ml rum dall’aroma speziato e dolce (invecchiato minimo 8 anni sarà perfetto)

90g albume

2 cucchiai abbondanti di cacao amaro in polvere

40g cioccolato fondente fuso a bagnomaria

zucchero a velo per decorare

Preparazione