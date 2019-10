Allarme pasta secca italiana, lotti ritirati dal mercato: insetti trovati all’interno

Allarme per la pasta secca italiana, con lotti ritirati per la presenza di insetti al suo interno. Ecco cosa è accaduto

La pasta secca italiana, eccellenza esportata in ogni parte del mondo, è stata ritirata per il ritrovamento di insetti al suo interno.

Ritiro dei lotti di pasta italiana

Un lotto di pasta secca Made in Italy è stato ritirato dal mercato danese e islandese. Lo ha riferito il Rasff – Sistema Allerta rapido per Alimenti e Mangimi – con un avviso sul suo portale ufficiale dove si riferisce che all’interno della stessa siano stati trovati insetti.

Per andare nello specifico, il lotto in questione è della marca Gestus – confezione da 1 Kg – dove si invitano tutti i consumatori di riportarla al punto vendita in caso di acquisto.

Ritiro dal mercato islandese e danese

Il Rasff ha pubblicato l’allarme sul suo sito ufficiale il 17 ottobre, con il ritiro di questo lotto dal mercato islandese e danese. La pasta in oggetto è la confezione di fusilli Gestus venduta dall’Azienda Dagrofa dello stabilimento in Nuova Zelanda.

Il richiamo è stato divulgato per la presenza di insetti:

“rende il prodotto inadatto al consumo umano”

Con numero di identificazione EAN 5701410364724 con scadenza l’11 aprile 2021 – con distribuzione nei supermercati MENU – SPAR – EASY BUY – GROCERY – LIVA.

Il punto importante riguarda proprio i consumatori che sono invitati a riportare la confezione al punto vendita dove è stata acquistata. Non è il primo avviso che riguarda un prodotto italiano, infatti anche il Salame Fiorucci è stato oggetto di ritiro per la presenza di allergeni.