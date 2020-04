Il Ministero ha diramato una nuova allerta alimentare e ordinato il ritiro immediato di lotti di pasta dal commercio. Controlla se hai già comprato questa pasta e chiedi il rimborso.

Nuova allerta alimentare per uno degli alimenti più acquistati e amati nel mondo: la pasta. Il Ministero della Salute ha diramato un richiamo con i lotti, la tipologia e la motivazione per questo ritiro dal noto supermercato.

Marchio e lotti della pasta ritirata dai supermercati

La pasta fresca, uno degli alimenti italiani più conosciuti nel mondo che ogni giorno troviamo tra gli scaffali dei supermercati è sicuramente un punto di riferimento per i pranzi e le cene.

Come puoi leggere anche direttamente dal sito ufficiale, il Ministero della Salute ha richiamato e tolto dagli scaffali un marchio di pasta molto consumato, da uno dei supermercati italiani più noti.

Nel dettaglio, il richiamo è rivolto a tre tipologie di pasta fresca marchio Tre Mulini distribuito e venduto dai supermercati Eurospin.

Quali sono i lotti in questione? Li trovi indicati di seguito:

Fusilli – pasta fresca – marchio Tre Mulini in distribuzione da Eurospin Italia SpA produttore P.A.C. srl di Via A. Volta, 1 Melfi – Potenza. La data di scadenza o termine di conservazione minimo 13 maggio 2020 con lotto di produzione 200213, pacco da 500 gr. Orecchiette – pasta fresca – marchio Tre Mulini in distribuzione da Eurospin Italia SpA produttore P.A.C. srl di Via A. Volta, 1 Melfi – Potenza. La data di scadenza o termine di conservazione minimo 15 maggio 2020 con lotto di produzione 200215, pacco da 500 gr. Strozzapreti – pasta fresca – marchio Tre Mulini in distribuzione da Eurospin Italia SpA produttore P.A.C. srl di Via A. Volta, 1 Melfi – Potenza. La data di scadenza o termine di conservazione minimo 13/14 maggio 2020 con lotto di produzione 200214, pacco da 500 gr.

Perché la pasta è stata richiamata dal Ministero della Salute?

Il Ministero della Salute ha evidenziato che i prodotti contengono un quantitativo di soia non adatto alle persone allergiche o intolleranti a questo ingrediente, non dichiarato all’interno dell’etichetta come previsto dalla legge.

È bene evidenziare che la pasta fresca sopra indicata non presenta alcun problema chimico o batteriologico e non è pericolosa per i consumatori che non sono allergici alla soia.

Consigli per i consumatori

Le persone che hanno acquistato i lotti di questo marchio e sono allergiche alla soia, sono invitate dal Ministero della Salute a non consumare il prodotto in questione.

Visto il delicato periodo il consiglio è quello di contattare il supermercato Eurospin più vicino e avvertire della restituzione. I consumatori verranno rimborsati anche senza la presenza dello scontrino di vendita.

Per ogni ulteriore informazione in merito, consultare direttamente il sito ufficiale del Ministero della Salute.