Pasta alla Sorrentina, 30 minuti per un timballo facile e delizioso!

Ricetta della pasta alla Sorrentina: timballo veloce di penne, pomodoro, basilico e mozzarella filante! In 30 minuti sarà pronto da gustare.

Manca un’ora all’ora di pranzo e siete ancora indecisi su cosa cucinare? Non preoccupatevi abbiamo noi la ricetta perfetta per un pranzo gustoso e pronto in 30 minuti: la pasta alla sorrentina!

La pasta alla Sorrentina è una ricetta davvero gustosa e semplice da fare, economica e veloce vi risolverà il pranzo!

La ricetta originale prevede gli gnocchi, ma noi abbiamo voluto fornirvi una ricetta semplice e veloce utilizzando la pasta secca: le penne sono un’ottima scelta ma potete usare il formato di pasta corta che preferite.

Cuoceremo la pasta al dente, la condiremo e prepareremo il timballo di pasta da infornare per soli 10 minuti: il risultato sarà così invitante che nessuno resisterà al bis!

Vediamo insieme tutti i passaggi per questa delizioso primo piatto campano!

Pasta alla Sorrentina: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti per 4 persone

400g di penne rigate

1 cucchiaino di zucchero

500g passata di pomodoro

parmigiano grattato

1 spicchio di aglio

200g mozzarella

basilico q.b.

sale e olio evo q.b.

Procedimento

Mettete a bollire abbondante acqua salata in cui cuocerete la pasta. Preriscaldate il forno a 200° e imburrate una pirofila da 25cm di diametro. Tagliate la mozzarella a pezzetti e lasciatela scolare nel lavandino mentre andate avanti con la ricetta: perdendo buona parte del siero in forno si scioglierà diventando filante senza annacquare il timballo! In una padella rosolate uno spicchio di aglio incamiciato e dell’olio evo, poi versateci la passata di pomodoro, sale, zucchero e cuocete per 15 minuti a fuoco dolce. Aggiungete all’occorrenza un mestolo di acqua calda per non far attaccare il sugo. Buttate la pasta e poi scolatela molto al dente (dopo circa 8 minuti) e versatela in padella. Ripassatela per 1 minuto a fuoco medio alto. Nella pirofila imburrata stratificate: penne, mozzarella a pezzetti, basilico e parmigiano fino ad esaurimento degli ingredienti. Infornate per 10 minuti a 200° e impostate il grill per gli altri 2-3 minuti di cottura, vedrete che invitante crosticina!

Sfornate quando la superficie del timballo sarà dorata e croccante, buon appetito!