Pasta alla Gattopardo, facilissima e pronta in 20 minuti

Pasta alla Gattopardo è un gustoso primo piatto semplicissimo e veloce, così appetitoso da far venire l’acquolina in bocca.

La pasta alla Gattopardo: ricetta facile e veloce per portare in tavola un piatto di pasta davvero appetitoso con dei semplici ingredienti che avete in frigorifero!

Panna, prosciutto cotto, mortadella, pomodoro e parmigiano: sono questi gli ingredienti che vi serviranno per preparare un primo piatto imperdibile, siete pronti a cucinarlo insieme? Sarà facilissimo!

La mortadella e il prosciutto cotto conferiranno sapidità e vigore al sugo di pomodoro che acquisirà un sapore deciso e invitante!

La pasta alla Gattopardo è una gustosa alternativa alla classica pasta al pomodoro, risolverà il vostro pranzo rendendolo più appetitoso e sofisticato!

In solo 20 minuti potrete preparare questo delizioso primo piatto: pochi passaggi ed ingredienti davvero semplici per un successo annunciato, correte ai fornelli!

Pasta alla Gattopardo: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti per 4 persone

500g pasta corta (fusilli, rigatoni, mezze maniche…)

600g passata di pomodoro

50g panna liquida

80g prosciutto cotto

150g parmigiano grattato

50g mortadella

aglio

mezzo cucchiaino di zucchero

sale, olio evo, pepe q.b.

Preparazione

Mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua per bollire la pasta. In una casseruola far rosolare aglio e olio evo per 1 minuto, poi aggiungere la passata di pomodoro. Aggiustare di sale e pepe, aggiungere mezzo cucchiaino di zucchero per stemperare il retrogusto acido della passata di pomodoro. Aggiungete un mestolo di acqua al sugo e lasciatelo cuocere a fiamma medio-bassa per 10 minuti. Quando la pentola di acqua arriverà a bollore salatela e buttate la pasta. Nel frattempo tagliate a pezzetti il prosciutto cotto e la mortadella. Allo scadere dei 10 minuti aggiungeteli al sugo e mescolate, poi aggiungete la panna. Cuocete altri 3 minuti il sugo mescolando di tanto in tanto per non farlo attaccare. Scolate la pasta un po’ al dente direttamente nella casseruola e saltatela nel sugo per 1-2 minuti a fuoco medio-alto, risulterà più cremosa e perfettamente amalgamata. Spegnete il fuoco, mantecate con del parmigiano grattato e servitela fumante.

Buon pranzo!

