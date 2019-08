Passo del Sempione, aereo si schianta sul valico alpino: tra i morti un bambino

Una grande tragedia sul Passo del Sempione dove un piccolo aereo si è schiantato, facendo morire tutti i suoi passeggeri tra i quali un bambino. Ecco cosa è successo

Uno schianto al Passo del Sempione che ha fatto perdere la vita ad alcune persone tra le quali un bambino di pochi mesi. Ma cosa è successo?

Lo schianto del Piper sul valico alpino

Una domenica di drammi, dopo lo schianto in volo di un ultraleggero e un elicottero che ha dato la morte a cinque persone, sul valico alpino un piper ha avuto più o meno lo stesso destino.

Il piccolo aereo da turismo era infatti in volo dalla Svizzera per arrivare in Italia, quando ha perso quota improvvisamente incontrando la morte dopo pochi attimi. E’ accaduto a duemila metri nel Canton Vallese – a pochi chilometri con il confine della provincia italiana del Verbano Cusio Ossola.

Le vittime sono tre, tra le quali il pilota – un altro adulto e un bambino di pochi mesi le cui identità non sono ancora state divulgate dagli inquirenti svizzeri.

I soccorsi per il piper schiantato

Secondo una prima ricostruzione i tre passeggeri sarebbero morti sul colpo, nonostante l’immediato arrivo dei soccorsi che – purtroppo – non hanno potuto fare altro che confermare la tragedia avvistando una nuvola di fumo e l’aereo in fiamme.

Il Piper era partito alle ore 9 del mattino ed era diretto in Italia, quando alle 10.30 – secondo notizie diffuse dai media locali – ha perso completamente quota schiantandosi in poco tempo al suolo.

Il Servizio di inchiesta svizzero è già al lavoro per comprendere le cause di questo guasto o eventuale malore del pilota.