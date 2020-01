Pasquale Laricchia, che fine ha fatto la sua ex Victoria Pennington? Cosa fa oggi e come è diventata

Pasquale Laricchia, che fine ha fatto la sua ex Victoria Pennington? Cosa...

Pasquale e Victoria, la prima coppia al Grande Fratello

Iniziava il Grande Fratello 3 quando, per la prima volta, gli autori decidono di far entrare una coppia al fianco di Luca Argentero. Il personal trainer pugliese e la sua fidanzata americana irrompono nella casa più spiata d’Italia con la loro simpatia e gelosia.

Una coppia molto amata dal pubblico, tra le loro litigate – risate e allenamenti anche grazie alla Gialappa’s Band che ha dato molto risalto a questi due personaggi particolari. Indimenticabili le risate di Victoria e lo sguardo innamorato di Pasquale tra i suoi tormentoni:

“S’È rott e J so fort”

I due oggi ex fidanzati si sono conosciuti in Italia e solo dopo poco tempo vanno a vivere insieme a Milano. Lei texana doc istruttrice di nuoto dopo un passato agonistico e lui personal trainer dalla parlata infinita.

Una volta che si presentano ai casting del Grande Fratello 3, gli autori vedono in loro qualcosa di nuovo e innovativo: come avrebbe sopravvissuto questa coppia all’interno del reality?

Un Gf3 che ha fatto conoscere il lato geloso del biondo pugliese e il lato molto dolce e innamorato della texana.

Una volta usciti entrambi dal reality gli obiettivi e le promesse non si fermano, tra matrimonio e figli – ma qualcosa si spezza per sempre. Un anno dopo, la tragedia: da quello che si sa, Victoria ha preso la valigia tornando in America senza più voltarsi indietro e tanto meno avvertirlo.

Ancor peggio, i giornalisti hanno appreso di questa rottura ancora prima del personal trainer pugliese. Ad un passo dai tribunali: Victoria infatti ha accusato l’ex fidanzato di essere stato manesco, maleducato e non rispettoso.

La donna non ha appreso molto bene la notizia che Pasquale sarebbe rientrato nella casa con la formula Vip (insieme anche a Patrick Pugliese) tanto da commentare:

“ancora? non ha ancora imparato a fare nulla quello là?”

Che fine ha fatto Victoria Pennington?

Dopo la bufera mediatica, Victoria non torna in Italia e resta negli Stati Uniti. Un primo matrimonio nel 2012 con Sam Brian – agente immobiliare – che dura solo poco tempo a causa del tradimento di lui.

Oggi è sposata invece con Justin Chittam – bancario – uniti dal 2015 e innamoratissimi.

Nel suo Instagram tutta la sua vita, tra concorsi – sfilate – corsi di model coaching e molte ospitate in televisione.