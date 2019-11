Che fine ha fatto Pasquale Laricchia? L’ex del Grande Fratello e la sua nuova vita oggi

Chi è che non ricorda Pasquale Laricchia? Uno dei personaggi più chiacchierati della storia del Grande Fratello: vediamo che fine ha fatto oggi dopo il reality

Era uno dei personaggi che rallegrava la casa del Grande Fratello parliamo di Pasquale Laricchia l’uomo dei detti. Il concorrente infatti alla terza edizione del Grande Fratello si è fatto amare dal pubblico italiano per la sua simpatia e la sua schiettezza. La sua partecipazione al programma di Canale Cinque risale al 2003 partecipando anche la sua fidanzata Victoria Pennington.

Ma oggi il giovane Pasquale lontano dal mondo dello spettacolo che fine ha fatto? Come è cambiato in tutto questo tempo? Vediamolo Insieme.

Pasquale Laricchia ecco com’è oggi

L’ex concorrente del Grande Fratello ha sfondato lo schermo con la sua simpatia nel Grande Fratello., ma nonostante il suo carisma abbia portato allegria in tutte le case, per il personal trainer non ‘è stato un continuo nel mondo dello spettacolo. Nonostante la tv sia un lontano e bellissimo ricordo, Pasquale oggi conduce un noto programmai in Radio, chiamato Radio Studio Più insieme al suo suo collega Frankie Gada. Lo stesso ha confessato che il programma era il sogno d’adolescente:

«Quando frequentavo le scuole superiori, conducevo un programma di musica per un’emittente regionale pugliese. Amo la radio perché è un ottimo canale di comunicazione!».

Pasquale Laricchia ritrova l’amore

Oggi il conduttore radiofonico esclude un ritorno nel mondo della televisione e tanto meno un ritorno al Grande Fratello:

«Un’esperienza che ho già provato ed è stata speciale, forse perché ho partecipato a una delle prime edizioni del Grande Fratello. Ritornarci sarebbe comunque una nuova avventura!

Insomma un sogno che finalmente diventa realtà Per quanto riguarda invece la sfera sentimentale,Pasquale ha confessato che lui e la bella americana di sono lasciati subito dopo l’esperienza in tv. Oggi il conduttore radiofonico sembra aver trovato l’amore pare felice a fianco alla sua nuova donna, di cui però non ha voluto rivelare il nome.

