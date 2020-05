La moglie di Pasquale Apicella, Giuliana, nella giornata dedicata alle celebrazioni della mamma ha mandato un messaggio al marito defunto: non esiste me senza te.

Giuliana, la moglie di Pasquale Apicella, l’agente ucciso, ha scritto il suo messaggio su Facebook.

Il messaggio per il marito

Pasquale Apicella è l’agente scelto che è stato ucciso lo scorso 27 aprile, nel corso di un inseguimento. L’uccisione è avvenuta a Napoli e i funerali dell’uomo sono stati possibili soltanto lo scorso 8 maggio a Secondigliano. La moglie Giuliana, rimasta con due bambini di 6 anni e di 3 mesi. Nella giornata della festa della mamma, ha scritto un messaggio sulla sua pagina Facebook:

“Non esiste una me senza te”.

Una frase indirizzata al marito che nasconde lo strazio della donna privata del padre dei suoi figli. L’agente aveva 37 anni, lei 32. La donna ha usato la sua pagina social come se fosse un diario segreto, un modo per affrontare il dolore per la perdita del suo Lino. Numerosi i commenti al suo post pubblico, anche di persone che non la conoscono nella vita reale ma che hanno voluto far sentire la loro vicinanza alla giovane vedova. Una donna che si è ritrovata sola poco dopo aver festeggiato l’anniversario di matrimonio. In molti le chiedono di farsi forza per i suoi figli piccoli.

Il funerale del marito

La moglie e i suoi affetti hanno potuto salutare Pasquale Apicella soltanto lo scorso 8 maggio. Nel corso della celebrazione, che si è svolta nella Chiesa Cristiana Evangelica di Secondigliano, la moglie è rimasta abbracciata alla bara del marito. La celebrazione, che è stata attesa da poche persone secondo le norme anti contagio, è stata trasmessa anche in diretta Facebook sulla pagina della Polizia di Stato.