Pasqua e Pasquetta, quali sono i supermercati aperti? Orari e dettagli

Pasqua e Pasquetta a casa per l’emergenza coronavirus: nonostante questo in molti si chiedono se ci siano dei supermercati aperti.

Pasqua e Pasquetta 2020 blindate, ognuno nelle proprie case come dettato dal Decreto per sconfiggere la pandemia da Covid – 19. Ma ci sono dei negozi aperti?

I negozi aperti il 12 e 13 aprile 2020

Il lockdown italiano ha superato oramai il mese e quest’anno gli italiani si vedono costretti a rinunciare alle solite scampagnate, pic nic e gite fuori porta in un Lunedì dell’Angelo soleggiato e caldo.

Le chiusure – come confermato dall’ultima conferenza stampa del Premier – andranno oltre le festività pasquali allargandosi sino al 3 maggio. Naturalmente si chiede a tutti i cittadini italiani di restare a casa e godersi, se possibile, il piccolo spazio all’aperto disponibile come balconi, giardini e terrazzi.

Per quanto riguarda i supermercati e negozi aperti, ogni Regione ha deciso su come agire e comportarsi in merito alle aperture e chiusure dei supermercati in queste due giornate di festa. In effetti, sono stati molti i governatori che hanno optato per due giorni completamente blindati, evitando anche possibili assembramenti all’interno dei supermercati e lasciando gli addetti alle vendite a casa. Come si evince su QuiFinanza, le Regioni che hano confermato la chiusura sono le seguenti:

Abruzzo

Basilicata

Sardegna

Sicilia

Veneto

Emilia Romagna

Lazio

Molise

Puglia

Piemonte

Toscana

Umbria

I controlli di questi due giorni saranno molto attivi e severi, con applicazione di sanzioni se gli spostamenti non saranno accompagnati da una motivazione valida di necessità, lavoro e/o salute.