Pasqua e Pasquetta, Italia in lockdown: tolleranza zero e controlli a tappeto

Per il week end di Pasqua e Pasquetta i controlli in tutti Italia saranno molto più severi e ci sarà tolleranza zero.

Pasqua e Pasquetta in lockdown totale e le misure di restrizione dovranno essere ancora più severe, così come i controlli per evitare assembramenti e gite fuori porta.

Italia blindata: i controlli e le restrizioni

In previsione di un week end fatto di fughe notturne verso le seconde case di residenza e possibili assembramenti con pic nic e altro, i controlli saranno ancora più severi.

Il controllo verrà effettuato sia via terra e sia con i droni, essendo che molte persone – secondo i dati – si spostano dopo le 23 per passare inosservate. Il meteo per questo week end regalerà sole e temperature calde e proprio per la quarantena forzata, alcune persone potrebbero decidere per una fuga improvvisa (e pericolosa visto il periodo).

I controlli serrati sono previsti ovunque con Polstrada nelle autostrade, ai caselli, elicotteri della Guardia di Finanza e Capitaneria per coste e mare aperto. Da non dimenticare i parchi, i sentieri e tutto ciò che potrebbe portare ad una passeggiata e poi ad un pic nic.

Le forze dell’ordine sono quindi pronte ad affrontare due giorni molto importanti, proprio per evitare che gli italiani si spostino ugualmente nonostante le misure restrittive severe. Cortina nel mirino e il Sindaco ha evidenziato che:

“verranno controllate tutte le targhe in entrata e in uscita, fotografando i trasgessori”

Si prevede un controllo massiccio anche da parte della Polfer che sarà impegnata all’interno delle stazioni ferroviarie, così come la polizia municipale lungo le strade – anche le meno trafficate – così da impedire gli spostamenti per possibili riunioni di famiglia o rimpatriate tra amici.