Parole affettuose, il loro potere curativo può salvare una vita

Il connubio perfetto per vivere bene e sentirsi appagati. Ma quale potere hanno le parole affettuose?

Le parole affettuose o la capacità di esprimere sentimenti ed emozioni, risultano essere un canale di connessione con l’altro, indispensabili nelle relazioni interpersonali e in molte altre occasioni, un’espressione d’affetto per capirsi e mostrare cosa abbiamo dentro.

Che cosa sono le parole affettuose

Gli affetti sono sentimenti espressi mediante linguaggio verbale e non verbale. Attraverso le parole e i gesti, gli affetti sono manifestati dalle emozioni.

L’affetto è un sentimento di attaccamento a qualcuno o qualcosa e l’espressioni che vengono comunicate dimostrano all’altro come ci sentiamo quando si è insieme, ma anche lontani, e i desideri che proviamo verso di lui. Ciò stabilisce il carattere della relazione, la sua profondità e l’importanza che ha per entrambe le persone coinvolte.

Siamo un popolo non educato a comunicare in questo modo, e spesso non facciamo uso di questo linguaggio, non lo consideriamo importante sottovalutando il suo reale potere comunicativo indispensabile per le relazioni umane.

Usare parole affettuose migliora senza dubbio le relazioni, da una spinta e carica emozionale che induce alla pro-attività, qualsiasi altro tipo di comunicazione per quanto interessante invece non ci segna emotivamente.

Se l’affetto non è espresso, cosa succede?

L’affetto è un bisogno umano, ma anche un bisogno primario, poiché è essenziale per lo sviluppo e la sopravvivenza dell’individuo e non può essere sostituito da qualcos’altro.

Quando proviamo qualcosa per qualcuno, vorremmo manifestare questo bellissimo sentimento, ma a volte capita che l’emozione della paura prenda il sopravvento e ci risulta difficile, e persino insolito farlo.

Si tratta di una difficoltà basata su un’idea sbagliata che genera e alimenta l’emozione di base della paura e della vergogna, rimanendo così intrappolati fino a sentirsi bloccati tanto da non sapere come reagire e che strada prendere di fronte alle diverse situazioni stimolo.

Il potere delle parole

Senza ombra di dubbio hanno il potere di mostrare il nostro Io interiore e stabilire un legame con l’Io interiore dell’altro.

Dal semplice ti voglio bene al grande ti amo, quando dette o rivolte alla persona che ci emoziona fa sentire in modo diverso.

Lo stato d’animo può mutare da un momento all’altro semplicemente selezionando con consapevolezza le parole per descriversi. Di fatto le parole hanno il potere di creare o distruggere rapporti, di iniziare le guerre o di creare la pace.

Il potere che hanno queste espressioni risiedono nel loro alto contenuto emotivo, che viene trasmesso ed emoziona chi lo riceve, facendo provare, allo stesso tempo, l’emozione espressa a chi l’ha condivisa. Ed ecco da dove proviene il potere curativo, dopo aver ascoltato o pronunciato parole affettuose, ci sentiremo sollevati e liberi dal dolore o dalla sofferenza.

La maggior parte di noi non è consapevole del potere delle parole e della selezione delle parole che usa abitualmente per descrivere il proprio modo di vivere.

Spesso adottiamo delle parole per descrivere le nostre emozioni senza mai pensare all’impatto potenziale che avranno su di noi o altri.

Queste parole diventano una parte del nostro vocabolario quotidiano e veramente formano il modo in cui ci sentiamo nella nostra vita.

Basti pensare che se utilizziamo una parola alternativa che utilizziamo abitualmente per descrivere i nostri sentimenti negativi, quest’ultima romperà gli schemi e abbasserà l’intensità dell’emozioni negative, migliorando il nostro umore.

Possiamo concludere dicendo che per iniziare a condurre una vita straordinaria e felice, dobbiamo utilizzare parole positive.