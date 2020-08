Parmigiana di petto di pollo al forno: ricetta strepitosa

Chi lo ha detto che la parmigiana debba essere cucinata con le melanzane? Un secondo piatto sfizioso da provare e da gustare è la parmigiana di petto di pollo al forno.

Per preparare questa squisitezza bastano pochi e semplici ingredienti: fettine sottili di petto di pollo, parmigiano grattugiato, fontina a fette, salsa di pomodoro e prosciutto di Praga al forno.

Un piatto proteico, gustoso e delicato che delizierà le papille gustative dei grandi e dei piccini: scopriamo in questa guida di Letto Quotidiano come preparare la ricetta della parmigiana di petto di pollo al forno.

Parmigiana … non solo di melanzane: le origini e curiosità

Tra le dispute gastronomiche italiane più accese e più dibattute c’è la ricetta della parmigiana di melanzane o le melanzane alla parmigiana.

L’origine di questo straordinario piatto è dubbia: a contendersela sono Napoli, la Sicilia e Parma.

La prima testimonianza storica sulla parmigiana è contenuta nel Cuoco galante (1733) di Vincenzo Corrado, cuoco pugliese al servizio delle più importanti famiglie aristocratiche della Napoli del ‘700.

Corrado nella sua ricetta utilizza le zucchine anziché le melanzane, mentre quella odierna è descritta nel 1839 da Ippolito Cavalcanti nella sua Cusina casarinola co la lengua napolitana.

Nel tempo sono nate varianti gastronomiche alla ricetta della parmigiana alle melanzane: tra queste merita menzione la ricetta del pollo alla parmigiana o della parmigiana di petto di pollo al forno.

Parmigiana di petto di pollo al forno: le proprietà nutrizionali e benefiche del pollo

Ingrediente principe della Parmigiana di petto di pollo al forno è la carne di pollo.

Il pollo contiene il triptofano, un amminoacido responsabile dell’aumento dei livelli di serotonina nel cervello. La serotonina è la sostanza neurochimica del “benessere” collegata all’umore.

Il pollo apporta vitamine e minerali coinvolti nella funzione cerebrale: contiene vitamina B12 e colina, che insieme possono promuovere lo sviluppo del cervello nei bambini, aiutare il sistema nervoso a funzionare correttamente e aiutare le prestazioni cognitive negli anziani.

Per coloro che hanno difficoltà a masticare o deglutire cibi o con cambiamenti nel gusto, il pollo è una fonte versatile di proteine ​​di alta qualità.

Il pollo è una fonte di proteine ​​alimentari di alta qualità: 30 grammi di proteine ​​per pasto potrebbero favorire la crescita muscolare.

Il pollo è una fonte di proteine ​​alimentari: le proteine ​​possono giovare alla salute delle ossa.

Il pollo apporta vitamine e minerali, che sono alla base di una dieta salutare per il cuore, a basso contenuto di grassi e a basso contenuto di colesterolo, come la dieta DASH.

La carne di pollo magra è un’ottima fonte di proteine ​​che il corpo può utilizzare facilmente. Gli alimenti ricchi di proteine ​​possono essere uno strumento per controllare il peso e una normale glicemia.

Parmigiana di petto di pollo al forno: parmigiano e fontina

I due formaggi che esaltano il gusto e la prelibatezza di questo secondo nutriente sono il parmigiano e la fontina.

Il parmigiano è un formaggio 100% naturale composto per il 30% da acqua e per ben il 70% da sostanze nutritive.

Per un adulto che segue una dieta sana ed equilibrata di 8400kJ/2000 kcal una porzione di parmigiano (circa 25 grammi) copre il 36% del fabbisogno di calcio e il 24% del fabbisogno di fosforo.

Una buona parte della componente nutritiva è rappresentata dalle proteine (32 grammi per 100 g di prodotto).

Il parmigiano è naturalmente privo di lattosio: l’assenza di lattosio è conseguenza naturale del tipico processo di ottenimento del parmigiano.

La fontina è un formaggio a denominazione di origine protetta Valdostano, prodotto ad ogni mungitura e stagionato almeno 3 mesi.

Per produrre una forma perfetta di fontina, gli artigiani si affidano alla loro competenza e abilità per lavorare in simbiosi con le montagne della Valle d’Aosta.

Nella maggior parte dei casi, la Fontina non contiene conservanti artificiali di alcun tipo ed è priva di glutine.

La maggior parte delle versioni di Fontina sono realizzate senza additivi, rendendole adatte a chi è intollerante al glutine.

Parmigiana di petto di pollo: la salsa di pomodoro

La salsa di pomodoro contiene i 4 principali carotenoidi: alfa e beta-carotene, luteina e licopene. Questi carotenoidi possono avere benefici individuali, ma hanno anche sinergie come gruppo (cioè interagiscono per fornire benefici per la salute).

In particolare, i pomodori contengono quantità impressionanti di licopene, ritenuto avere la più alta attività antiossidante di tutti i carotenoidi.

Uno studio ha dimostrato che i tumori alla prostata sono cresciuti molto più lentamente nei ratti alimentati con il pomodoro.

Una dieta ricca di prodotti a base di pomodoro può aiutare a ridurre il rischio di cancro al pancreas, secondo uno studio dell’Università di Montreal. I ricercatori hanno scoperto che il licopene (fornito principalmente dai pomodori) era collegato a una riduzione del 31% del rischio di cancro al pancreas tra gli uomini con l’assunzione più alta e più bassa di questo carotenoide.

I pomodori contengono tutti e tre gli antiossidanti ad alta potenza: beta-carotene (che ha attività di vitamina A nel corpo), vitamina E e vitamina C.

Un rapporto del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, What We Eat in America, ha notato che un terzo o noi otteniamo troppo poca vitamina C e quasi la metà assume troppo poca vitamina A.

I pomodori sono ricchi di potassio, un minerale di cui la maggior parte di noi non ne ha mai abbastanza. Una tazza di succo di pomodoro contiene 534 milligrammi di potassio e 1/2 tazza di salsa di pomodoro ha 454 milligrammi.

Parmigiana di petto di pollo: prosciutto cotto di Praga

Il prosciutto di Praga è una fonte nutrizionale di proteine ad alto valore biologico, vitamine idrosolubili del gruppo B e minerali come il ferro, lo zinco, il fosforo ed il potassio.

Il prosciutto di Praga è ricavato dalla lavorazione della coscia di maiale disossato, salato ed affumicato con legno di faggio proveniente dalla Boemia (regione centrale della Repubblica Ceca); la cui cottura (avviene generalmente al forno o allo spiedo.

Il prosciutto di Praga si distingue per l’ottima concentrazione di tiamina (vitamina B1), niacina (vitamina PP) e piridossina (vitamina B6); discreto il livello di riboflavina (vitamina B2) e vitamina D.

È privo di fibre alimentari, lattosio e glutine, ma contiene buone concentrazioni di istamina.

Parmigiana di petto di pollo al forno: gli ingredienti

Gli ingredienti per preparare la parmigiana di petto di pollo al forno sono:

300 grammi di petto di pollo a fette

50 grammi prosciutto cotto di Praga

20 g di fontina

10 g di parmigiano grattugiato

1 uovo

pangrattato q.b.

salsa di pomodoro q.b.

sale fino q.b.

olio evo q.b.

origano essiccato q.b.

pepe nero macinato q.b.

Preparazione

Per la parmigiana di petto di pollo al forno è bene preparare in un piatto un uovo e sbatterlo con il sale.

Dopo aver passato le fettine di petto di pollo nell’uovo è bene impanarle con il pangrattato ed adagiarle su una teglia coperta di carta forno.

Aggiungere la salsa di pomodoro, le fettine di fontina, il parmigiano reggiano grattugiato, le fette di prosciutto cotto di Praga e l’origano.

Infornare la parmigiana di petto di pollo nel forno statico a 200°C per 25-30 minuti, poi sfornare e mangiare ancora calda.

Il petto di pollo alla parmigiana al forno è un piatto delicato e nutriente che può essere gustato in ogni occasione: da un pranzo quotidiano a una cena tra amici, da una cerimonia ad una cena aziendale.