La favolosa Parmigiana bianca di patate e zucchine è una ricetta vegetariana, estiva e facile da fare. Cotta in forno sarà pronta in soli 20 minuti.

Provate a cucinare la Parmigiana bianca di patate e zucchine, è una pietanza estiva che piace sempre a tutti perché leggera ma allo stesso tempo molto appetitosa.

Un piatto vegetariano perfetto anche da preparare in anticipo oppure da gustare freddo. Vuoi un trucchetto che torna utile quando hai poco tempo? Prepara due teglie di parmigiana: una da cucinare il giorno stesso e l’altra da congelare per gustarla quando vuoi!

Solo ingredienti genuini e verdure di stagione per questa ricetta: servono 5 minuti per prepararla e solo 20 minuti per cuocerla in forno!

Senza burro e senza besciamella potrete affiancarla ad altre pietanze come contorno sfizioso oppure se ne mangerete una fetta bella grande diventerà la vostra cena.

Parmigiana bianca di patate e zucchine

Ingredienti

500g zucchine romanesche

400g patate

2 uova biologiche grandi

30 ml latte vaccino

300g mozzarella tagliata a pezzi e ben scolata

12 foglie di basilico fresco

1 cucchiaino di origano

100g parmigiano grattugiato

olio extravergine di oliva q.b.

sale e pepe q.b.

Preparazione

Lasciate scolare la mozzarella tagliata a pezzettini in un passino per 1 ora prima di iniziare la preparazione, strizzatela con le mani prima di usarla in modo che perda tutto il siero in eccesso. Mettete una pentola medio-grande con acqua calda sul fuoco e accendete il forno a 200 gradi. Lavate sia le patate che le zucchine, pelate le prime e mondate le seconde. Utilizzando una mandolina tagliatele entrambe finemente e sbollentatele 5 minuti in acqua bollente. Scolatele e mettetele in una terrina a raffreddare. Rompete le uova in una ciotola, aggiungeteci sale e pepe, il latte e un filo di olio evo. Mescolate energicamente con la forchetta per amalgamare bene tutti gli ingredienti.

Ungete con dell’olio evo una pirofila di media grandezza e iniziate a stratificare la parmigiana:

Stendete un primo strato di patate miste a zucchine con un pizzico di sale, poi i pezzetti di mozzarella, una spolverata di parmigiano, basilico fresco a pezzetti e un pizzico di origano. Continuate in questo modo fino ad esaurimento ingredienti e versate per ultime le uova sbattute con il latte. In cottura le uova amalgameranno il tutto alla perfezione! Spolverate con abbondante parmigiano l’ultimo strato di parmigiana così da far formare una piacevole e croccante crosticina in forno.

Infornate per 20 minuti a 200° e, controllando prima che siano cotte le verdure, impostate 3 minuti di grill finali.

A cottura ultimata sfornate e servitela calda e filante oppure fredda e riposata. Buon appetito!

