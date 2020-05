Dramma a Parma, il piccolo Jacopo muore in ospedale a 4 anni: genitori chiedono l’autopsia

Dramma a Parma, il piccolo Jacopo muore in ospedale a 4 anni:...

Dramma all’ospedale di Parma: il piccolo Jacopo, 4 anni, è morto poco dopo il suo arrivo nel nosocomio emiliano. I genitori però vogliono vederci chiaro.

Hanno infatti chiesto l’esame autoptico sul corpo del loro piccolo, arrivato in ospedale con una grave crisi respiratoria.

La morte del piccolo Jacopo

È morto qualche ora dopo essere arrivato all’ospedale Maggiore di Parma il piccolo Jacopo, 4 anni. Come riferisce anche La Repubblica, pare che il piccolo avesse la tosse da una ventina di giorni.

Domenica scorsa però le sue condizioni si sono aggravate, tanto che i genitori hanno deciso di chiamare un’ambulanza. Jacopo è stato trasferito all’ospedale Maggiore di Bologna, dov’è spirato qualche ora dopo per una grave crisi respiratoria.

I medici hanno tentato di tutto per salvarlo, ma per il bimbo non c’è stato nulla da fare.

Aperta un’inchiesta

La Procura di Parma ha ora aperto un’inchiesta, per accertare le reali cause del decesso del bambino. Sono stati proprio i genitori del piccolo Jacopo a chiedere che venisse eseguito l’esame autoptico.

Erano circa due settimane che il bambino aveva la tosse. Il pediatra lo aveva visitato ed era stato escluso un contagio da Covid-19.

“Non voglio nient’altro che sapere la verità e soprattutto fare in modo che ciò che è accaduto a mio figlio non succeda anche ad altri”

è il disperato appello della mamma del piccolo Jacopo. I due genitori non hanno sporto denuncia, tant’è vero che l’indagine è stata aperta contro ignti. L’unica richiesta è quella dell’esame autoptico, che potrebbe aiutare a chiarire le reali cause della morte del piccolo.

“Jacopo era il mio angelo, oltre ad essere un bimbo sano: in quattro anni non ha mai preso un antibiotico e non ha mai saltato un giorno alla materna”

ha concluso la mamma Simona.

Si attende ora la decisione del giudice, che dovrà confermare o meno la richiesta dell’autopsia.