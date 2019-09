Parlare, perché per alcuni bambini è un atto difficile: ecco cosa gli succede

Parlare, sembra la cosa più semplice ma per alcuni bambini e la cosa più difficile, scopriamo il perchè

L’incapacità di parlare è legato al mutismo selettivo, un disturbo poco conosciuto ed apparentemente molto raro che colpisce prevalentemente i bambini in alcuni contesti sociali.

Che cos’è il mutismo selettivo?

Il Mutismo Selettivo indica l’incapacità di comunicare, non è un fenomeno dovuto a qualche disfunzione organica.

Esso si manifesta soprattutto a scuola con le insegnanti ed indica un atteggiamento di risposta di fronte a un forte stato emotivo legato all’ansia.

Di solito, si verifica nonostante lo sviluppo e la comprensione del linguaggio siano nella norma.

L’assenza prolungata dell’uso del linguaggio verbale influisce sugli apprendimenti e sulla capacità di astrazione e metacognizione del bambino.

La comparsa e il mantenimento del disturbo sono il prodotto dell’interazione tra fattori biologici e ambientali.

Per fattori biologici si intende familiarità al temperamento timido.

Mentre per fattori ambientali ci si riferisce al rapporto madre-bambino. Spesso proprio una madre ansiosa e iper-protetiva, fa scaturire tale sintomatologia.

Questi bambini presentano la paura del giudizio sia degli altri che di sbagliare.

Sono fortemente condizionati che temono di essere derisi e di vergognarsi.

Nonostante l’evidente difficoltà i bambini muto selettivi non riescono a parlare fuori casa o in presenza di estranei, si bloccano, ciò avviene soprattutto nei luoghi pubblici o nei contesti sociali che risultano essere per loro più ansiogeni e stressogeni come, la scuola.

Questi bambini non presentano e mostrano nessuna difficoltà negli ambienti familiari, come a casa e con le persone con cui si sentono a loro agio.

In questi luoghi si esprimono normalmente e a volte sono anche dei grandi chiacchieroni.

Di fronte a casi di mutismo selettivo risulta essere indispensabile sia un intervento sul bambino che sul contesto familiare e scolastico.

Non bisogna mai tralasciare le caratteristiche specifiche del disturbo mutacico.

Tutt’ora, sono molto pochi gli studi in letteratura e le conoscenze sulle strategie d’intervento più efficaci.