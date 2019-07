Parlamento Ue, oggi si vota per il Presidente della Commissione. Von der...

Oggi si vota al Parlamento Ue e Ursula Von der Leyen potrebbe essere la favorita designata dai Ventotto. Ecco come sta andando

L’elezione del Presidente per il Parlamento Ue è prevista alle ore 18 e la Von de Leyen apre il dibattito cercando di convincere tutti per la sua elezione.

L’apertura per il dibattito sulla scelta del Presidente Ue

Tutti i riflettori sono puntati su Strasburgo per la scelta del Presidente della Commissione Europea con un voto che potrebbe ancora essere ribaltato.

Ursula Von der Layen ha aperto l’assemblea con una dichiarazione forte e decisa:

“l’europa va rafforzata. chi è con me è mio amico, ma chi la vuole indebolire troverà in me una nemica”

Evidenziando di voler coinvolgere tutti quanti, con contatti stretti e iniziative andando avanti con una strada che sarà perseguibile a tutti quanti nel bene di una comunità in forte sviluppo.

Farange ha annunciato di non aver alcuna intenzione nel dare il suo voto e per questo motivo lei si è espressa nuovamente in maniera diretta:

“faremo a meno di lei signor farange”

Le parole di Salvini, Di Maio e Conte

Il premier Conte ha apprezzato il discorso della candidata, soprattutto per come ha affrontato i temi economici e sociali nonché la lotta ai traffici illeciti.

Il vice premier Matteo Salvini da il suo appoggio alla candidata, soprattutto per le parole espresse sulla lotta contro gli scafisti:

“vediamo se confermano questa volontà, altrimenti se la votano gli altri”

Il vice premier Di Maio non si è ancora espresso ma al suo posto la deputata Beghin ha dato il suo benestare per il voto: