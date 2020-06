Chi è Paris Jackson, la figlia del celebre cantante e re del pop Michael Jackson, scopriamo tutto sulla giovane classe ’98

Scopriamo insieme tutti i segreti di Paris Jackson, dai legami con Michael Jackson fino ad arrivare al recente esordio come cantante!

Chi è Paris Jackson

Paris-Michael Katherine Jackson è la figlia del celebre re del pop Michael Jackson e di Debbie Rowe, la donna americana che il cantante sposò.

Dal matrimonio tra i due sono nati la già citata Paris Jackson, il 3 aprile del 1998 a Beverly Hills, in California (USA), e Michael Joseph Jackson Jr.

Paris ha trascorso l’intera infanzia in un ranch a Santa Barbara, chiamato Neverland: si tratta di un complesso con all’interno un trenino a vapore, una sala giochi, un parco giochi e uno zoo.

La 22enne è una giovane modella e attivista, pronta per seguire le orme del padre. La Jackson si è sempre schierata in prima linea in difesa delle comunità più deboli.

Le orme del padre Michael Jackson

Per quanto riguarda la sua carriera, la donna ha preso parte al video Rescue Me dei Thirty Seconds To Mars nel 2018. Adesso, invece, ha appena esordito come cantante grazie alla band The Soundflowers formata con il fidanzato Gabriel Glenn.

Pochi giorni fa, infatti, la figlia di Michael Jackson ha presentato il disco, citando i nomi delle associazioni alle quali saranno devoluti i proventi ottenuti dalle vendite dell’album.

Il messaggio è stato diffuso su Instagram, dove la artista conta più di tre milioni e mezzo di follower: