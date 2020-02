Parigi in fiamme, tra proteste e oppositori: la città si ferma

Fumo in tutta la città parigina: cassonetti e scooter dati alle fiamme, pompieri bloccati: centinaia in strada per impedire al rapper congolese Fally Ipupa di esibirsi allo stadio di Bercy.

Il cantante 42enne star della rumba congolese è considerato un sostenitore del Presidente Félix Tshisekedi, successore di Joseph Kabila alla testa della Repubblica democratica del Congo.

Molti cittadini congolesi che vivono in Francia, oppositori del regime di Tshisekedi, hanno minacciato azioni decisive contro il rapper Ipupa.

La prefettura di Parigi ha confermato che gli scontri sono collegati al concerto di Fally Ipupa, star del rap congolese.

A seguito degli scontri la stazione ferroviaria Gare de Lyon, avvolta dal fumo provocato dall’incendio di decine di auto e scooter, è stata evacuata.

La polizia ha transennato la zona e ha inibito l’accesso.

Fally Ipupa: chi è?

Fally Ipupa, una star del rap in Congo, è nel mirino degli oppositori al regime del presidente Felix Tshisekedi.

Nato nel 1977 Fally Ipupa è un cantautore, ballerino, filantropo, chitarrista e produttore congolese.

Dal 1999 al 2006 è stato membro del Quartier Latin International, la band musicale formata nel 1986 da Koffi Olomidé.

Il suo primo album da solista è intitolato Droit Chemin, pubblicato nel 2006, che ha venduto oltre 100.000 copie.

Il suo secondo album Arsenal de Belles Melodies è stato rilasciato nel 2009. Nel 2007, Ipupa ha vinto i Kora Awards come miglior artista o gruppo dall’Africa centrale.

Nel 2010, Fally Ipupa ha vinto l’MTV Africa Music Awards 2010 per il miglior video per “Sexy Dance” e per il miglior artista francofono.

Fally Ipupa è stato nominato nella categoria Best Live Act agli MTV Africa Music Awards 2014.

Ha pubblicato un album intitolato Power “Kosa Leka” nel 2013.

Ipupa è un noto chitarrista che suona “Chaise Electrique“, una canzone d’amore bilingue con l’ex cantante dei G-Unit Olivia.