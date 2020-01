Parigi, neutralizzato dopo aver accoltellato quattro persone: artificieri in azione per un...

Terrore vicino a Parigi dove un uomo è stato neutralizzato dopo aver accoltellato 4 persone. C’è anche un pacco sospetto e gli artificieri sono a lavoro per verificarlo

Dramma vicino a Parigi dove un uomo è stato ucciso dalla Polizia dopo che ha accoltellato quattro persone.

Uomo neutralizzato vicino a Parigi

Non sono molte per ora le notizie che arrivano dalla Francia, ma i media – come Le Parisien – riferiscono che un uomo alle ore 14 ha accoltellato 4 persone che si trovavano al parco degli Hautes Bruyéres a Villejuif.

Una delle persone accoltellate è in gravissime condizioni e sarebbe in arresto cardiocircolatorio, mentre non sono ancora note le condizioni delle altre persone. L’uomo è stato neutralizzato vicino al supermercato Carrefour con le pistole di ordinanza: anche due agenti sarebbero rimasti feriti.

Alcuni testimoni che hanno assistito alla scena hanno detto – alla radio Rtl francese – di aver visto quest’uomo con indosso il tradizionale abito del Nord Africa – djellaba – urlare “Allah Akbar” mentre accoltellava i passanti.

Sul posto una squadra di artificieri per sicurezza. Sembra infatti che l’uomo indossasse un giubbotto imbottito o cintura con esplosivo.

Non sono chiari i dettagli della terribile vicenda, alcuni media infatti parlano di tre feriti e non quattro tra cui uno deceduto. Si attendono i dati aggiornati da parte degli inquirenti.

Il sottosegretario all’Interno si sta dirigendo sul posto mentre la Polizia ha invitato tutte le persone a evitare la zona sino a nuovo ordine.

In aggiornamento