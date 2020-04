Parco di Palermo, riapertura straordinaria per tutti i disabili: dettagli e disposizioni

Riapre il Parco della Salute di Palermo, per venire incontro alle esigenze dei disabili e di un loro accompagnatore. Potranno accedere uno alla volta.

A causa del confinamento obbligatorio sono stati chiusi tutti i centri diurni e a Palermo per andare incontro alle persone disabili riapre il Parco della Salute. Nella città Siciliana si è pensato alle esigenze delle persone con disabilità fisiche, intellettive o autistiche. L’attività all’aperto aiuta molto queste persone per sopportare meglio questo periodo di clausura. La nuova regola prevede semplicemente l’accesso ad una persona con il proprio accompagnatore abituale.

Il Parco pensato per i disabili

Si tratta della solo area pubblica di Palermo adatta alle esigenze dei disabili. Questo parco è conosciuto per essere pensato come inclusivo e copre circa 8.000 metri quadrati, dove possiamo trovare giochi, un campo sportivo, un bel prato per potersi rilassare e un giardino sensoriale.

Quest’area verde era ovviamente stata chiusa a causa delle misure che tendono a ridurre il contagio da covid 19. Attualmente però per aiutare i disabili per i quali è stato pensato, si è pensato di riaprirlo, per permettere a queste persone di fare attività motoria anche se siamo confinati.

Per poter accedere si dovrà prenotare e si permetterà l’accesso solo al disabile e al suo accompagnatore. Si daranno degli appuntamenti, in modo da permettere di preservare la sicurezza del luogo dal contagio covid 19. I turni avranno una durata di 30 minuti, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Le prenotazioni si potranno fare solo con un messaggio Whatsapp al numero 334 8703074.

Questo è un forte aiuto per le famiglie con bambini e persone disabili, che hanno perso la propria routine e sono costretti a restare chiusi in casa. L’apertura speciale si avrà nella Giornata mondiale per la consapevolezza sull’Autismo, giovedì 2 aprile, fino al 2 di maggio.

Il parco inizierà le sue aperture speciali giovedì 2 aprile in occasione della “Giornata mondiale per la consapevolezza sull’Autismo” e fino al 2 maggio. Potranno accedere al parco gli accompagnatori abituali o familiari del disabile e le persone residenti nel comune di Palermo: