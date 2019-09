Paprika: i 5 benefici che ha sulla tua salute

Ecco tutti i benefici della parika sulla salute.

È un potente antiossidante che aiuta a prevenire le malattie

Contiene benefici antiossidanti derivati ​​dal licopene che agiscono contro i radicali liberi. Il licopene, dal neolatin lycopersicum, è un carotene che contribuisce al pigmento colorato brillante di molti frutti e verdure. È assorbito dalle lipoproteine ​​e si accumula principalmente nel sangue e nel fegato, sebbene possa essere trovato nella maggior parte dei tessuti muscolari del nostro corpo

È un condimento povero di grassi e buono per la digestione

Può essere aggiunta a cucchiai durante la cottura, oppure può essere versata direttamente sui piatti: è un condimento naturale di grande dissoluzione e che incentiva la digestione, regolando il colesterolo.

Inoltre, l’ingrediente contiene alta capsaicina nella sua varietà speziata, un nutriente benefico perché è analgesico e che facilita la digestione del corpo, aiutando a bruciare i grassi attraverso il processo di stimolazione gastrica.

Contiene un’alta percentuale di fibra alimentare

Le verdure come i peperoni sono la fonte di fibre più grande e naturale, seguite da frutta, legumi, cereali e noci. La fibra vegetale nel corpo è buona per una dieta che può aiutare a controllare l’assunzione eccessiva di cibo.

La fibra lavora a stretto contatto con la flora intestinale e l’insieme di batteri che vivono nell’intestino. Questi batteri sono necessari per il nostro corpo e sono responsabili dell’assorbimento di nutrienti, insetti e alimenti difficili da digerire e formano un ecosistema complesso che si autoregola e mantiene l’equilibrio.

Inoltre, riduce l’assorbimento di colesterolo, glucosio e acidi biliari.

È una ricca fonte di vitamine A, B e K

La paprika è un super condimento che contiene alti valori di vitamina A o “niacina”. Un singolo cucchiaio di paprika naturale (2,3 g) rappresenta il 23% dell’indennità giornaliera raccomandata in una dieta da 2.000 calorie. La vitamina A è il principale responsabile della salute visiva, rafforza il sistema immunitario e ha proprietà antitumorali.

Un consumo adeguato e frequente di vitamina A favorevole alle buone condizioni della nostra pelle, struttura ossea e mucose, particolarmente indicato per le persone che soffrono di pelle sensibile o utopica.

Inoltre, va notato il suo valore nutrizionale per il suo contenuto di vitamine del gruppo B che agiscono nell’assorbimento dei nutrienti e nella sua trasformazione in energia nel nostro corpo, e uno straordinario supplemento di vitamina K, essenziale nella coagulazione del sangue.

È consigliato agli atleti per i minerali

Se pratichi sport e una vita sana, questo è il condimento ideale per te. Portare una vita sana implica prendersi cura del nostro consumo di alimenti trasformati, grassi saturi e prodotti artificiali, ma non per questo rinunciare a un gusto naturale e genuino. Un cucchiaio di paprika contiene il 3% di ferro giornaliero raccomandato in un adulto, un elemento rilevante per le prestazioni sportive nella conservazione e nel trasporto di ossigeno mediante globuli rossi.

La polvere di paprika è un prodotto essenzialmente buono e puro che si distingue per il suo alto contenuto in vari minerali, tra cui potassio (2340 g / 100 g) o fosforo (350 mg / 100 g) o zinco, che contiene questo condimento che contribuisce allo sviluppo durante la crescita processi.