Papaia: ecco tutti i benefici per la salute

Cristoforo Colombo diceva che la papaia era il frutto degli angeli. Estremamente ricco di vitamina C, ha una vasta gamma di benefici per la salute che la rendono un’ottima opzione da includere nella dieta.

Abbassa il colesterolo

La papaia è ricca di fibre, vitamina C e antiossidanti che prevengono l’accumulo di colesterolo nelle arterie.

Aiuta a perdere peso

Coloro che cercano di perdere peso devono includere la papaia nella loro dieta in quanto è molto povera di calorie. Il contenuto di fibre di papaia ti fa sentire pieno e aiuta anche i movimenti intestinali, rendendo più facile il tuo regime di perdita di peso.

Aumenta la tua immunità

Il tuo sistema immunitario funge da scudo contro varie infezioni che possono farti davvero male. Una singola papaia contiene oltre il 200% del fabbisogno giornaliero di vitamina C.

Buona per i diabetici

La papaia è un’eccellente opzione alimentare per i diabetici in quanto ha un basso contenuto di zuccheri anche se è dolce al palato. Inoltre, le persone che non hanno il diabete possono mangiare papaia per evitare che emerga come patologia.

Ottima per i tuoi occhi

La papaia è ricca di vitamina A che aiuta a proteggere la vista dalla degenerazione maculare.

Protegge dall’artrite

L’artrite può essere una malattia davvero debilitante e le persone che la hanno possono ridurre significativamente la loro qualità di vita.

Mangiare papaya fa bene alle ossa in quanto ha proprietà antinfiammatorie insieme alla vitamina C che aiuta a tenere a bada varie forme di artrite.

Migliora la digestione

Al giorno d’oggi, è quasi impossibile evitare di mangiare cibi dannosi per il sistema digestivo. Spesso ci troviamo a mangiare cibo spazzatura o cibo da ristorante preparato con quantità eccessive di olio.

Mangiare una papaia ogni giorno può compensare tali errori occasionali, in quanto ha un enzima digestivo noto come papaina insieme a fibre che aiutano a migliorare la salute dell’apparato digerente.

Aiuta ad alleviare il dolore mestruale

Le donne che soffrono di dolore mestruale possono trovare sollievo nell’assunzione di papaia, poiché un enzima chiamato papaina aiuta a regolare il flusso durante i periodi mestruali.