Papa Ratzinger: il biografo rivela che le sue condizioni di salute sono gravi

Il biografo ufficiale di Papa Ratzinger ha rivelato che l’ex pontefice, versa in gravi condizioni di salute. Benedetto XVI ha un’infezione al volto.

Il 1 agosto Peter Seewald ha incontrato Papa Ratzinger nei Giardini Vaticani e lo ha visto molto fragile.

La rivelazione alla stampa tedesca

Appena un mese fa, papa Ratzinger si era recato in Baviera per l’ultimo saluto a suo fratello Georg. Oggi, Peter Seewald ha raccontato alla stampa tedesca di aver incontrato lo scorso 1 agosto l’ex pontefice, nella sua residenza nei Giardini Vaticani. Il suo intento era quello di regalargli una copia del suo ultimo libro. Si tratta della biografia redatta per il 93 esimo compleanno dell’ex pontefice, intitolata Benedikt XVI Ein Leben (Benedetto XVI – Una vita). Il volume sarà disponibile in italiano e in inglese in autunno. La consegna doveva avvenire in occasione del compleanno di Benedetto XVI, il 16 aprile, ma con il lockdown non è stato possibile.

Un’infezione al viso

Il giornalista e biografo, ha riferito alla stampa di aver trovato il papa fragile e con un filo di voce. Ciò anche a causa di una infezione al volto. Una malattia che gli causa dolori forti, inoltre, lo costringe a sottoporsi a forti terapie antibiotiche. L’infezione, un herpes (erisipela) è peggiorata dopo il viaggio in Baviera. Il giornalista ha riferito che le macchie al volto erano parecchio evidenti.

Ratzinger, nonostante tutto, si è mostrato ottimista anche se sofferente. Inoltre, ha riferito sempre Seewald, che il papa emerito vorrebbe tornare a scrivere grazie alla sua lucidità e attività mentale sempre fervida. I problemi principali sono legati alla vista e ai movimenti.