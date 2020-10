“Papà non ha il Covid, mi picchia e mi dà psicofarmaci”. La...

Nina Moric scuote il popolo della rete e getta in pasto ai social una videochiamata inquietante avvenuta tra lei e suo figlio Carlos.

In diciotto anni non ha detto nulla. I suoi segreti familiari sono stati tenuti sotto chiave. Ma adesso Carlos Corona toglie la maschera e fa una confessione shock che monopolizza l’attenzione mediatica.

Un filmato inquietante è apparso sul social network Instagram. Protagonista indiscusso è Carlos Corona, il primogenito di Fabrizio Corona e Nina Moric, una delle coppie più glamour degli anni 2000.

Nina Moric, spunta una videochiamata shock con il figlio Carlos

La quarantaquattrenne croata ha condiviso con i suoi 696 mila followers di Instagram una videochiamata shock tra lei e suo figlio. Con le seguente didascalia, Nina Moric ha introdotto la conversazione:

“Carlos mi ha chiamato e ha voluto che questo video sia pubblicato, non a scopo di lucro, ma solo per aiutare un ragazzo che sta vivendo da tre mesi nelle sofferenza. Finalmente è riuscito a raccontare la verità”

Carlos Corona, la raccapricciante confessione su suo padre

Sebbene sia apparso decisamente turbato e sofferente, il diciottenne milanese ha avuto il coraggio di confessare la sua verità, senza temere la reazione del padre:

“Vorrei essere sincero su tutto questo. Mi sento una schifezza. Mio padre non ha il Coronavirus, è tutta una strumentalizzazione per andare contro mia madre, che io amo da morire”

Come un fiume in piena, l’adolescente ha superato le paure e ha smascherato il padre, tirando fuori tutta la verità. Stando a quanto rivelato da Carlos, Fabrizio Corona non avrebbe mai contratto il virus Covid-19.

Nel corso della videochiamata shock emerge un’altra verità sconvolgente inerente all’assunzione di psicofarmaci. Il diciottenne ha ammesso di star seguendo una terapia farmacologica imposta da Fabrizio Corona.

Quando la videochiamata tra madre e figlio volge al termine, Nina Moric mette Carlos con le spalle al muro. Gli ha chiede se suo padre lo abbia mai picchiato e, in un primo momento, Carlos nega. Poi si corregge e annuisce.