Il pontefice ha scritto all’ex pilota di Formula 1, per fargli sentire la sua vicinanza. Alex Zanardi è ancora in coma farmacologico e si valuta un eventuale risveglio la prossima settimana.

Una lettera commossa quella che Papa Francesco ha scritto ad Alex Zanardi, il campione paralimpico rimasto coinvolto in un brutto incidente in handbike la scorsa settimana.

“Carissimo Alessandro, la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso. Attraverso lo sport hai insegnato a vivere la vita da protagonisti, facendo della disabilità una lezione di umanità”

inizia così la missiva, pubblicata sulla Gazzetta dello Sport.

Un messaggio che il Pontefice ha inviato simbolicamente al campione tramite don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, oltereché giornalista e conduttore televisivo, che con l’ex pilota di Formula 1 corse le maratone di New York, Venezia e Padova. I due hanno stretto poi una forte amicizia.

“Grazie per aver dato forza a chi l’aveva perduta. In questo momento tanto doloroso le sono vicino, prego per lei e la sua famiglia. Che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca. Fraternamente”