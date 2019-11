Paolo Vallesi ‘Ho scoperto il cancro per caso’: il drammatico sfogo del cantante in diretta a Vieni da me

Paolo Vallesi ‘Ho scoperto il cancro per caso’: il drammatico sfogo del...

Paolo Vallesi ospite a ‘Vieni da me’. L’ex concorrente di ‘Ora o Mai più’ racconta di uno dei momenti più drammatici della sua vita, la lotta contro il cancro: ‘L’ho scoperto per caso’

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Rai 1 di ‘Vieni da me’, un ospite davvero speciale, Paolo Vallesi, ritornato al successo dopo la sua partecipazione a ‘Ora o mai più’.

Il cantate de ‘La forza della vita’ si è sottoposto ad una lunga intervista nel salottino di Caterina Balivo, durante la rubrica ‘Domande al buio’, raccontando uno dei periodi più drammatici della sua vita, la lotta contro il tumore e il suo sogno più grande, ovvero il ritorno al Festival di Sanremo. Scopriamo maggiori dettagli.

Paolo Vallesi e il dramma del tumore: ‘L’ho scoperto per caso’

Nella sua lunga intervista a Vieni da Me, Paolo Vallesi ha raccontato la sua lotta contro il cancro. Non poco tempo fa, proprio poco prima che iniziasse ‘Ora o Mai’ più, il cantante fiorentino ha combattuto la sua battaglia contro un cancro all’intestino, scoperto casualmente:

‘Ho scoperto casualmente di essere affetto da una forma di cancro all’intestino che, fortunatamente, è uscita fuori prima che fosse troppo tardi’

poi continua rivelando, che dato lo stadio del tumore ha dovuto sottoporsi a cure molto pesanti:

‘È stato necessario sottopormi a un periodo di cure oncologiche abbastanza pesanti. Non è stato un anno facile’

Dopo mesi di cure, conclude Vallesi pare che il problema sia risolto del tutto. Il cantante aveva tenuto nascosto la sua malattia ai media, per non essere favorito in qualche modo ad ‘Ora o mai più’:

‘non ne ho parlato perché non volevo che la malattia avesse a che fare con la mia carriera artistica’

poi aggiunge e conclude:

‘Volevo che il pubblico mi permettesse di tornare a fare il cantante solo per meriti artistici e non per la malattia’

Paolo Vallesi sogna Sanremo dopo il tumore

In ultimo l’intervista del cantante fiorentino da Caterina Balivo si conclude rivelando, dopo la battaglia contro il cancro, il suo più grande sogno, ovvero solcare il palco del Festival della Canzone Italiana nel 2020.

In una precedente intervista alla celebre rivista musicale ‘Rolling Stones’ aveva rivelato di avere un pezzo da presentare all’iconica gara canora, che si augura sia all’altezza della competizione.

Altrimenti, conclude Paolo Vallesi schiettamente, seguirà il programma da casa.